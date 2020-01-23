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Silviu Lung takımla çalışmalarını sürdürüyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.01.2020 09:55 | Son Güncelleme

Hes Kabo Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da sakatlığı devam eden kaleci Silviu Lung dün yapılan antrenmanda yer aldı.

Silviu Lung takımla çalışmalarını sürdürüyor

Hes Kabo Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da sakatlığı devam eden kaleci Silviu Lung dün yapılan antrenmanda yer aldı. Ligin 18.haftasında oynanan Alanyaspor maçı öncesi son antrenmanda sol el serçe parmağında çatlak oluşan Lung’un 3 hafta forma giyemeyecek.
3 hafta forma giyemeyecek olan Silviu Lung’un tedavisi yoğun bir şekilde devam ederken sol eline özel koruyucu yapıldı. Antrenmanlarına devam eden Silviu Lung, ligin 21.haftasında Kayseri’de oynanacak olan Antalyaspor maçında yeniden forma giymesi bekleniyor.

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Kocasinan
Demir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Örten Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Mavi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Meltem Zenger Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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