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Simav’da 40 bin büyükbaş hayvana şap aşısı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.03.2020 10:44 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 40 bin büyükbaş hayvana şap ve çiçek aşısı yapılacağı belirtildi.Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, “İlçe Müdürlüğümüzde görevli Veteriner Hekim ve Teknikerler tarafından yürütülen aşılama kampanyasında, merkez, belde ve köylerdeki büyükbaş hayvanlar aşılanacak.

Simav’da 40 bin büyükbaş hayvana şap aşısı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 40 bin büyükbaş hayvana şap ve çiçek aşısı yapılacağı belirtildi.
Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, “İlçe Müdürlüğümüzde görevli Veteriner Hekim ve Teknikerler tarafından yürütülen aşılama kampanyasında, merkez, belde ve köylerdeki büyükbaş hayvanlar aşılanacak. Yaklaşık 2 ay sürecek aşılama çalışmalarında, büyükbaş hayvanlara şap ve çiçek (LSD) aşısı ile 3 aylıktan büyük buzağılara da brucella aşısı yapılacaktır. Son 4 ay içinde doğan ve küpesi olmayan buzağıların, sisteme kayıtları yapılarak kulak küpeleri takılmaktadır. Aşılama çalışmalarında, ekiplerimize yardımcı olan muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Simav’da 40 bin büyükbaş hayvana şap aşısı

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Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Birgül Eczanesi
Gediz
Yağcılar Eczanesi
Simav
Ömür Eczanesi
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