YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Simav’da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 66 kişiye ceza uygulandı

Simav’da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 66 kişiye ceza uygulandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.05.2020 13:13 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk günü, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 66 kişiye ceza uygulandı.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen Simav’da, çalışma zorunluluğu olanlar kontrollü olarak dışarıya çıkarken, kurallara uymayan ve yasağı ihlal edenler hakkında idari işlem yapıldı.

Kütahya’nın Simav ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk günü, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 66 kişiye ceza uygulandı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen Simav’da, çalışma zorunluluğu olanlar kontrollü olarak dışarıya çıkarken, kurallara uymayan ve yasağı ihlal edenler hakkında idari işlem yapıldı. Alınan bilgiye göre, Simav’da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar yoluna devam ederken, izni olmayan 66 vatandaşa Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’inci maddesi ve İl İdaresi Kanunu’nun 66’ıncı maddesine göre işlem tesis edildi. Kişiler hakkında tanzim edilen tutanakların Kaymakamlık makamına sunulduğu belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptüGörüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptü
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Meteoroloji 3 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji 3 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı

İstanbul'da, Özel Harekat Polislerine hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da, Özel Harekat Polislerine hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

Süleymaniye'de hüzünlü bayram sabahı

Süleymaniye'de hüzünlü bayram sabahı

Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

Çalıntı motosikletle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüpheli yakalandı

Çalıntı motosikletle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüpheli yakalandı

Tufanbeyli’de kadınların kömbe mesaisi

Tufanbeyli’de kadınların kömbe mesaisi

Kütahya Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazar

İmsak
03:46
Sabah
05:32
Öğle
13:02
İkindi
16:56
Akşam
20:22
Yatsı
22:00

Kütahya Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazar

Erhan Eczanesi
Merkez
Nida Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Başol Eczanesi
Gediz
Tüfek Eczanesi
Simav
Çağlar Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kütahya'da üç köy ve bir mahalle karantinaya alındı

Kütahya'da üç köy ve bir mahalle karantinaya alındı

Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs ile ilgili yeni kararlar

Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs ile ilgili yeni kararlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.