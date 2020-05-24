Simav’da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 66 kişiye ceza uygulandı

Kütahya’nın Simav ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk günü, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 66 kişiye ceza uygulandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen Simav’da, çalışma zorunluluğu olanlar kontrollü olarak dışarıya çıkarken, kurallara uymayan ve yasağı ihlal edenler hakkında idari işlem yapıldı. Alınan bilgiye göre, Simav’da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar yoluna devam ederken, izni olmayan 66 vatandaşa Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’inci maddesi ve İl İdaresi Kanunu’nun 66’ıncı maddesine göre işlem tesis edildi. Kişiler hakkında tanzim edilen tutanakların Kaymakamlık makamına sunulduğu belirtildi.

