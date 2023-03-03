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Simav’dan deprem bölgesine 26 ton yakacak odun gönderildi

03.03.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Simav Orman İşletme Müdürlüğü tarafından deprem bölgesindeki depremzedelere 26 ton yakacak odun desteğinde bulunuldu.

Simav’dan deprem bölgesine 26 ton yakacak odun gönderildi

Yer ekibi ve iş makinalarını depremden etkilenen şehirlere ilk günden itibaren yönlendiren Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü deprem bölgesine desteğini sürdürüyor. Depremden etkilenen ihtiyaç sahipleri için acil yardım malzemeleri ile insan hayatının idame ettirilmesi için gerekli olan en temel ihtiyaçları bölgeye sevk eden Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yakacak ve barınma konusunda da elinden geleni yapmaya devam ediyor.

Kütahya OBM Simav Orman İşletme Müdürlüğü tarafından deprem bölgesinde zorlu şartlarda yaşamlarını sürdüren depremzedelere yakacak odun desteğinde bulunuldu.
Simav Orman İşletme Müdürlüğü Kiçir Orman İşletme Şefliği çalışma alanında bulunan Simav Yeşilçam ve Kusumlar halkının emekleri ile deprem bölgesine gönderilmek üzere 26 ton yakacak odun hazırlanarak tıra yüklenip deprem bölgesine gönderildi.

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