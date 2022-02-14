Simge Sağın'ın cesur tarzı beğenilmedi! Bakın ne dedi

Simge Sağın da cesur tarzıyla sahnedeydi. Gold mini elbisesi ve göğüs dekoltesiyle sahneye çıkan Simge'nin tarzı sosyal medyayı ikiye bölü. Kimisi kalça kısmını pek beğenmedi kimi elbisenin altına giydiği siyah ayakkabıyı... Seksi tarzıyla sahnede rüzgar estiren Simge gelen yorumlara sessiz kalmadı.

Simge'ye "Bu kadar çıplaklığa gerek var mı?", "Bu elbise seni bambaşka yapmış", "Yine dekolteler yarışıyor" eleştirilerinin yanında "Elbise ayakkabı uyumu olmamış", "Normalde süper giyinir bu elbise onu farklı biri yapmış" yorumları geldi.

Simge Sağın bir magazin sayfasının "Bu kadar tatlı bir kızı bambaşka biri yapmış kostüm" yorumuna "Beğenmemek de beğenmek kadar normaldir. Ben de sizi seviyorum" yanıtını verdi.





