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  4. Simge Sağın'ın pozundaki o detay gözden kaçmadı! Yorum yağdı

Simge Sağın'ın pozundaki o detay gözden kaçmadı! Yorum yağdı

04.10.2020 11:59 | Son Güncelleme:
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Simge Sağın'ın pozundaki o detay gözden kaçmadı! Yorum yağdı

Popçu Simge Sağın yeni pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Güzel şarkıcının göğüs ucunun belli olması ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Simge'ye bu konuda yorum yağdı.

Şarkıcı Simge Sağın, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Instagram'da 1.2 milyon takipçisi olan Sağın, zaman zaman yaptığı iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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Sağın yine adından söz ettirecek pozlarını paylaştı. Mayolu ve havuzda verdiği pozları paylaşan Simge'nin bazı pozlarında göğüs uçlarının belli olması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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Simge Sağın'ın bu pozlarının altına yorum yağdı.

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Kimi takipçisi yalnızca bu detaya takılırken kimi takipçisi ise ünlü şarkıcının makyajını beğenmedi.

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