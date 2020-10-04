Simge Sağın'ın pozundaki o detay gözden kaçmadı! Yorum yağdı

Şarkıcı Simge Sağın, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Instagram'da 1.2 milyon takipçisi olan Sağın, zaman zaman yaptığı iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Sağın yine adından söz ettirecek pozlarını paylaştı. Mayolu ve havuzda verdiği pozları paylaşan Simge'nin bazı pozlarında göğüs uçlarının belli olması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.



Simge Sağın'ın bu pozlarının altına yorum yağdı.



Kimi takipçisi yalnızca bu detaya takılırken kimi takipçisi ise ünlü şarkıcının makyajını beğenmedi.

