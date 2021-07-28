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Simon Biles, bireysel finallerden de çekildi! Sebebi sakatlık değil

28.07.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li cimnastikçi Simone Biles, dünkü takım yarışmasından çekilmesinin ardından yarın yapılacak olan bireysel genel tasnif finalinden de çekildi.

Simon Biles, bireysel finallerden de çekildi! Sebebi sakatlık değil

ABD Cimnastik Takımı'ndan yapılan resmi açıklamada Simon Biles'ın mental sağlığına odaklanması için 29 Temmuz Perşembe günü yapılacak bireysel genel tasnif final yarışmalarından çekildiği ifade edildi.

'SAKATLANDI' DENİLDİ AMA...

Takım finalinde mücadele eden ABD'nin yıldızı olan Simone Biles, dün yapılan yarışmalarda ilk hareketinde istediği performansı sergileyememiş ve bir süre soyunma odasında kaldıktan sonra eşofmanlarıyla yarışma alanına gelerek takım arkadaşlarına destek olmuştu.

ABD basınında Biles'ın mental sağlığı sebebiyle yarışmadan çekildiği iddia edilse de ABD'den yapılan açıklamada çekilmenin sakatlık sebebiyle olduğu ifade edilmişti.

Tokyo 2020'nin favori sporcuları arasında yer alan Biles, Rio 2016'da 4 altın ve 1 bronz, dünya şampiyonalarında 19 altın, 3'er gümüş ve bronz madalya kazanmıştı.

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ABD'nin altın madalyayı Rusya'ya kaptırıp gümüş madalyada kalmasının ardından açıklama yapan Biles:; "Sakatlığım yoktu, ilk hareketten sonra kendimi iyi hissetmedim. % 100 orada olmanız gerekiyor, bunu yapamazsanız incinirsiniz. Titriyordum, uyuyamadım. Daha önce bir yarışma öncesinde hiç böyle hissetmemiştim. Performansımdan sonra devam etmek istemedim. Biraz arkama yaslanıp akıl sağlığımı toparlamaya ihtiyacım var. Takım arkadaşlarım harika iş yaptı. Bu halde yarışıp madalyayı riske atmak istemedim." ifadelerini kullanmıştı.

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