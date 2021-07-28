Simon Biles, bireysel finallerden de çekildi! Sebebi sakatlık değil

ABD Cimnastik Takımı'ndan yapılan resmi açıklamada Simon Biles'ın mental sağlığına odaklanması için 29 Temmuz Perşembe günü yapılacak bireysel genel tasnif final yarışmalarından çekildiği ifade edildi.

'SAKATLANDI' DENİLDİ AMA...

Takım finalinde mücadele eden ABD'nin yıldızı olan Simone Biles, dün yapılan yarışmalarda ilk hareketinde istediği performansı sergileyememiş ve bir süre soyunma odasında kaldıktan sonra eşofmanlarıyla yarışma alanına gelerek takım arkadaşlarına destek olmuştu.

ABD basınında Biles'ın mental sağlığı sebebiyle yarışmadan çekildiği iddia edilse de ABD'den yapılan açıklamada çekilmenin sakatlık sebebiyle olduğu ifade edilmişti.

Tokyo 2020'nin favori sporcuları arasında yer alan Biles, Rio 2016'da 4 altın ve 1 bronz, dünya şampiyonalarında 19 altın, 3'er gümüş ve bronz madalya kazanmıştı.

BILES BİZZAT AÇIKLADI: SAKAT DEĞİLİM, MENTAL OLARAK İYİ HİSSETMİYORUM

ABD'nin altın madalyayı Rusya'ya kaptırıp gümüş madalyada kalmasının ardından açıklama yapan Biles:; "Sakatlığım yoktu, ilk hareketten sonra kendimi iyi hissetmedim. % 100 orada olmanız gerekiyor, bunu yapamazsanız incinirsiniz. Titriyordum, uyuyamadım. Daha önce bir yarışma öncesinde hiç böyle hissetmemiştim. Performansımdan sonra devam etmek istemedim. Biraz arkama yaslanıp akıl sağlığımı toparlamaya ihtiyacım var. Takım arkadaşlarım harika iş yaptı. Bu halde yarışıp madalyayı riske atmak istemedim." ifadelerini kullanmıştı.

