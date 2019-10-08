SPOR

Simone Biles'tan rekor

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 08.10.2019 20:57 | Son Güncelleme

ABD'li Simone Biles, Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası tarihinin en fazla madalya kazanan kadın sporcusu oldu.

Simone Biles'tan rekor

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen 49. Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın 5. gününde kadınlar takım finali yapıldı.

Simone Biles, Jade Carey, Kara Eaker, Sunisa Lee ve Grace McCallum'dan oluşan ABD Kadın Milli Takımı, 172,330 puanla üst üste 5. dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Dünya şampiyonalarındaki madalya sayısını 21'e (15 altın, 3 gümüş, 3 bronz) çıkaran Biles böylece Rus Svetlana Khorkina ile paylaştığı Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası tarihinde en fazla madalya kazanan kadın sporcu unvanını tek başına ele geçirdi.

Şampiyona tarihinin en başarılı sporcusu unvanını, 23 madalyayla Belaruslu erkek cimnastikçi Vitaly Scherbo elinde tutuyor. 2016 Rio Olimpiyatları'nda 4 altın, 1 bronz madalya kazanan 22 yaşındaki Biles, 2017 ve 2019'da Laureus Yılın Kadın Sporcusu Ödülü'ne layık görülmüştü.

İstanbul'da bu sabah! Trafik felçİstanbul'da bu sabah! Trafik felç
Naim Süleymanoğlu'nun kayıp madalyalarına suç duyurusuNaim Süleymanoğlu'nun kayıp madalyalarına suç duyurusu
Teknik ekibi taşıyan araç şarampole uçtu!Teknik ekibi taşıyan araç şarampole uçtu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Simone Biles Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

'Falcao'yu almayın diye bağırdım'

'Falcao'yu almayın diye bağırdım'

Süper Lig'de ikinci teknik adam ayrılığı!

Süper Lig'de ikinci teknik adam ayrılığı!

G.Saray'da deprem! Devre arası ayrılıyor

G.Saray'da deprem! Devre arası ayrılıyor

Yok artık Slimani! Tarihe geçti

Yok artık Slimani! Tarihe geçti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gençlerbirliği, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Ronaldo-Messi devri bitiyor mu?

Ronaldo-Messi devri bitiyor mu?

Voleybolda Erkekler Balkan Kupası'na doğru

Voleybolda Erkekler Balkan Kupası'na doğru

Emiliano Sala: FIFA Cardiff'in transfer ücretini ödemesine karar verdi

Emiliano Sala: FIFA Cardiff'in transfer ücretini ödemesine karar verdi

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Bakan Kasapoğlu’ndan milli atletlere moral telefonu

Bakan Kasapoğlu’ndan milli atletlere moral telefonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.