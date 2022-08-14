SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Sinan Engin'den canlı yayında büyük gaf! Gülme krizine girdi

Sinan Engin'den canlı yayında büyük gaf! Gülme krizine girdi

14.08.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Futbol adlı programda yorumculuk yapan Sinan Engin, dün oynanan Galatasaray maçından sonra değerlendirmelerde bulunduğu esnada büyük bir gafa imza attı. Tecrübeli yorumcu, Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Luan Peres'in bir sol beke göre fazla uzun boylu olduğunu belirtmek isterken, ilginç anlar yaşandı. İşte detaylar...

Sinan Engin'den canlı yayında büyük gaf! Gülme krizine girdi

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında yorumculuk yapan Beşiktaş camiasının sevilen isimlerinden Sinan Engin, Galatasaray-Giresunspor mücadelesinin ardından yorumlarda bulundu. Sunucu Ertem Şener ile birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transferlerini değerlendiren Engin, o esnada büyük bir gaftan döndü.

"2 METRE SOL BEK Mİ OLUR..."

Screenshot_1

Sinan Engin, Fenerbahçeli Luan Peres'in boyunun uzun olduğu için sol bek olarak zorlanacağını anlatmak isterken ağzına gelen küfürden döndü. Engin "2 metre boyunda sol bek ya. Ağır, yavaş. 2 metre sol bek mi olur Aaaa... Anasını satayım" diyerek toparladı. Yaşanan bu diyaloğun ardından ikili bu diyaloğun ardından gülme krizine girdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe tur için sahada! Maça artık saatler kaldı...Fenerbahçe tur için sahada! Maça artık saatler kaldı...
Sörloth transferinde mutlu son!Sörloth transferinde mutlu son!
Galatasaray'da Giresunspor maçı öncesi kriz! Bavullarını topladı gidiyor...Galatasaray'da Giresunspor maçı öncesi kriz! Bavullarını topladı gidiyor...
Anahtar Kelimeler:
Beyaz TV Ertem Şener Sinan Engin gaf fenerbaçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarım Kredi Marketleri’nde vatandaşın sepeti ucuza dolacak

Tarım Kredi Marketleri’nde vatandaşın sepeti ucuza dolacak

9 anket şirketinin son seçim anketleri!

9 anket şirketinin son seçim anketleri!

Yenilginin ardından bomba sözler! "G.Saray takım değil"

Yenilginin ardından bomba sözler! "G.Saray takım değil"

"Geldiği gibi gönderirim!" Rıdvan Dilmen'den olay yorum...

"Geldiği gibi gönderirim!" Rıdvan Dilmen'den olay yorum...

Ve resmen duyurdular! "Ronaldo F.Bahçe'ye..."

Ve resmen duyurdular! "Ronaldo F.Bahçe'ye..."

Canlı yayında resmen açıkladı! Nelsson ve Belotti...

Canlı yayında resmen açıkladı! Nelsson ve Belotti...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, krampları önler, enerji verir...

Tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, krampları önler, enerji verir...

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.