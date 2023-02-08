Sinan Kaloğlu kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı

Altay teknik direktörü Sinan Kaloğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Deneyimli teknik direktör Kaloğlu, bu sezon Süper Lig'de takımının başında çıktığı 22 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 1'i hükmen olmak üzere 10 yenilgi gördü. Altay'da Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.

SİNAN KALOĞLU KİMDİR?

Sinan Kaloğlu 10 Haziran 1981 yılında Tunceli'de dünyaya geldi.

Eski millî futbolcu ve teknik direktör son olarak Süper Lig takımlarından Altay'ı çalıştırıyordu.

8 Şubat 2023 Çarşamba günü Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.

SİNAN KALOĞLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Sinan Kaloğlu'nun altyapı kariyeri:

Boluspor

Sinan Kaloğlu'nun profesyonel futbol kariyeri:

1999-2000 Boluspor

2000-2001 Göztepe (kiralık)

2000-2001 → Marmaris Bld. (kiralık)

2001-2003 Altay

2003-2006 Beşiktaş

2004-2005 → Diyarbakırspor (kiralık)

2005-2006 → Vestel Manisaspor (kiralık)

2006-2008 Bursaspor

2008-2009 VfL Bochum

2009-2011 SBV Vitesse

2011-2012 Kardemir Karabükspor

2012 Antalyaspor

2012-2013 Elazığspor

2013-2014 Kayseri Erciyesspor

2014-2017 Mersin İdman Yurdu

SİNAN KALOĞLU'NUN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Sinan Kaloğlu'nun milli takım kariyeri

2002-2003 Türkiye U-21

2004 Türkiye

SİNAN KALOĞLU'NUN TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTIĞI TAKIMLARİ

2018-2019 Altay SK Altyapı

2021-2022 Altay SK U19

2022- Altay

ALTAY'DA SİNANKALOĞLU DÖNEMİ SONA ERDİ

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.

