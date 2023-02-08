Sinan Kaloğlu kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı

Altay teknik direktörü Sinan Kaloğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Deneyimli teknik direktör Kaloğlu, bu sezon Süper Lig'de takımının başında çıktığı 22 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 1'i hükmen olmak üzere 10 yenilgi gördü. Altay'da Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.
Sinan Kaloğlu 10 Haziran 1981 yılında Tunceli'de dünyaya geldi.
Eski millî futbolcu ve teknik direktör son olarak Süper Lig takımlarından Altay'ı çalıştırıyordu.
8 Şubat 2023 Çarşamba günü Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.
Sinan Kaloğlu'nun altyapı kariyeri:
Boluspor
Sinan Kaloğlu'nun profesyonel futbol kariyeri:
1999-2000 Boluspor
2000-2001 Göztepe (kiralık)
2000-2001 → Marmaris Bld. (kiralık)
2001-2003 Altay
2003-2006 Beşiktaş
2004-2005 → Diyarbakırspor (kiralık)
2005-2006 → Vestel Manisaspor (kiralık)
2006-2008 Bursaspor
2008-2009 VfL Bochum
2009-2011 SBV Vitesse
2011-2012 Kardemir Karabükspor
2012 Antalyaspor
2012-2013 Elazığspor
2013-2014 Kayseri Erciyesspor
2014-2017 Mersin İdman Yurdu
Sinan Kaloğlu'nun milli takım kariyeri
2002-2003 Türkiye U-21
2004 Türkiye
2018-2019 Altay SK Altyapı
2021-2022 Altay SK U19
2022- Altay
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.