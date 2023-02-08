SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Altay
  4. Sinan Kaloğlu kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı

Sinan Kaloğlu kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı

08.02.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu dönemi sona erdi. Altay yönetimi, son 6 karşılaşmada 5 yenilgi, 1 eşitlik alarak düşme hattına yaklaşan takıma ilişkin flaş bir karar aldı. Peki, Sinan Kaloğlu kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? İşte Sinan Kaloğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Sinan Kaloğlu kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı

Altay teknik direktörü Sinan Kaloğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Deneyimli teknik direktör Kaloğlu, bu sezon Süper Lig'de takımının başında çıktığı 22 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 1'i hükmen olmak üzere 10 yenilgi gördü. Altay'da Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.

SİNAN KALOĞLU KİMDİR?

Sinan Kaloğlu 10 Haziran 1981 yılında Tunceli'de dünyaya geldi.

Eski millî futbolcu ve teknik direktör son olarak Süper Lig takımlarından Altay'ı çalıştırıyordu.

8 Şubat 2023 Çarşamba günü Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.

SİNAN KALOĞLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Sinan Kaloğlu'nun altyapı kariyeri:

Boluspor

Sinan Kaloğlu'nun profesyonel futbol kariyeri:

1999-2000 Boluspor
2000-2001 Göztepe (kiralık)
2000-2001 → Marmaris Bld. (kiralık)
2001-2003 Altay
2003-2006 Beşiktaş
2004-2005 → Diyarbakırspor (kiralık)
2005-2006 → Vestel Manisaspor (kiralık)
2006-2008 Bursaspor
2008-2009 VfL Bochum
2009-2011 SBV Vitesse
2011-2012 Kardemir Karabükspor
2012 Antalyaspor
2012-2013 Elazığspor
2013-2014 Kayseri Erciyesspor
2014-2017 Mersin İdman Yurdu

SİNAN KALOĞLU'NUN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Sinan Kaloğlu'nun milli takım kariyeri

2002-2003 Türkiye U-21
2004 Türkiye

SİNAN KALOĞLU'NUN TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTIĞI TAKIMLARİ

2018-2019 Altay SK Altyapı
2021-2022 Altay SK U19
2022- Altay

ALTAY'DA SİNANKALOĞLU DÖNEMİ SONA ERDİ

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altay'da Sinan Kaloğlu dönemi bittiAltay'da Sinan Kaloğlu dönemi bitti
''Yardım, yardım! Lütfen, insanlar çok kötü! Allah rızası için...''''Yardım, yardım! Lütfen, insanlar çok kötü! Allah rızası için...''
Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası gözler Gaziantep FK-Galatasaray maçına çevrildi!Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası gözler Gaziantep FK-Galatasaray maçına çevrildi!
Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör Altay sinan kaloğlu sinan kaloğlu teknik direktör spor spor toto yaşında sezon spor tot süper li spor to yollar ayrıldı iyet ekipleri da,

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Yıkılan bina sayısını ve acı tabloyu duyurdu! '%3'üne ulaştık'

Yıkılan bina sayısını ve acı tabloyu duyurdu! '%3'üne ulaştık'

Atsu'nun menajeri anlattı, İngilizler şok içinde dinledi... "20 dakika önce evine geçti"

Atsu'nun menajeri anlattı, İngilizler şok içinde dinledi... "20 dakika önce evine geçti"

Volkan Demirel İstanbul'da! Fenerbahçe'den paylaşım...

Volkan Demirel İstanbul'da! Fenerbahçe'den paylaşım...

Gökhan Zan canlı yayında acı haberi verdi ve o enkazı gösterdi! 'Çürük raporu vardı'

Gökhan Zan canlı yayında acı haberi verdi ve o enkazı gösterdi! 'Çürük raporu vardı'

9 yıl Galatasaray forması giymişti! Milli sporcunun cansız bedenine ulaşıldı

9 yıl Galatasaray forması giymişti! Milli sporcunun cansız bedenine ulaşıldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.