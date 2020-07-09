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Sinan Özen bebeği Neva'nın sağlık durumunu açıkladı! 'Tedavisi yok...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 16:18 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sinan Özen ve eşi Burcu Kartal, geçtiğimiz şubat ayında ikiz bebeklerini kucağına almış fakat kız bebekleri Neva bağırsak rahatsızlığından hastanede tedavi altına alınmış ve 5 kez ameliyat geçirmişti. Sinan Özen minik Neva’nın doktorları ile birlikte bir basın açıklaması yaptı ve kızının son durumu hakkında konuştu.

Sinan Özen bebeği Neva'nın sağlık durumunu açıkladı! 'Tedavisi yok...'

Şarkıcı Sinan Özen ve 4 yıl önce evlendiği eşi Burcu Kartal'ın, Şubat ayında biri kız biri erkek ikiz bebekleri dünyaya geldi. Çift, prematüre doğan oğullarına Sanberk, kızlarına ise Neva isimlerini verdi. Doğumun ardından kızları Neva, ciddi bir bağırsak problemi nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Özen ve doktorları, aylardır tedavisinin sürdüğü hastanede art arda operasyonlar geçiren Neva bebeğin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

"BİR ELMANIN YARISI BİZİMLE EVDE, DİĞER YARISI BURADA"

Duygularını anlatan Özen, "Baba olarak duygularımı anlatmak tabii ki tarifi çok zor bir şey. Sevinçle hüznü bir arada yaşadık. Bir elmanın yarısı bizimle evde, diğer yarısı burada. Ama hocalarım o kadar alanlarında değerli ki, görüyorum burada da dünyada olan teknolojiler var ve yapılıyor. Şu anda araftayım diyebiliriz, bir taraftan sevinç bir taraftan hüzün. Rüya gibi. Umudumuzu hiç yitirmiyoruz. Salgın sürecinde göremedik" dedi.

"KEŞKE YÜREĞİMİ, BAĞIRSAKLARIMI ÇIKARSAM..."

Diğer çocuğu ve eşinin sağlık durumu ile ilgili ise Sinan Özen, "Diğer çocuğumun sağlık durumu iyi fakat annenin psikolojik sıkıntıları var. Takdir edersiniz ki, her şeyi ona göre kurgulamış. Bir yatak boş duruyor odada. O anları anlatmak çok zor. İnşallah hocalarımızın gösterdiği bu özveri başka bebeklere de ışık olur. Ben ve eşim masal okuyarak onu kuvözine koyuyoruz. Anne-baba diyaloğunu kesmiyoruz. Bu çok önemli. Yanına gittiğimde onunla sohbet ediyorum. Her yolu deniyorum. Yüreğimi, bağırsaklarımı çıkarsam onunkilerle değiştirsem keşke ama elimden bir şey gelmiyor. Göz temasıyla çok iyi anlaşıyoruz ama şu anda. Bakışlarıyla 'ben her şeye hazırım, güçlüyüm diyor'" şeklinde konuştu.

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"NE YAZIK Kİ BAĞIRSAĞI ÇALIŞMIYOR"

Neva bebeğin sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Çocuk Cerrahı Prof. Dr. Burak Tander, "Neva bebeğimizin ağır bir rahatsızlığı var. Bu rahatsızlık çok seyrek rastlanan bir bağırsak rahatsızlığı. Ne yazık ki bağırsağı çalışmıyor ve birkaç ameliyat geçirmesi ihtiyacı oldu. 2 tanesinde bağırsak delinmesi nedeniyle acil olarak tedavi etmek zorunda kaldık.

Bu rahatsızlığın kesin tedavisini ne yazık ki modern tıp bilmiyor. Ancak modern tıbbın bildiği bazı tedavi yöntemleri var. Onların tamamını uyguluyoruz. Bir ekip olarak çalışıyoruz. Bu ekibin ayrılmaz bir parçası tabii ki Neva'nın annesi ve babası. Bu süreçte dirayetli ve işbirlikçi bir şekilde biz bilim insanlarına, biz hekimlere yardımcı oluyorlar. Eğer onlar olmasaydı bu noktaya bile gelemezdik" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Rabbim şifasını versin, söz konusu hastanede Aralık 2019 da benimde yavrum ameliyat oldu doktorundan odacısına kadar herşeyi ile ilgilenen bir hastane. Doktorlarıda seçkin. Söz konusu çocuk olunca diller lal oluyor rabbim şafi ismiyle şifasını versin Kücük Neva başta olmak üzere bütün şifa bekleyen yavrularımızın...
allah sıfa versın abı anne baba olmayan anlayamaz seni
Allah evlat acısı, dermansız hastalıkla ve eşi ile kimseyi imtihan etmesin . şafi isminin hurmetine evladınıza tez şifa versin inşallah
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