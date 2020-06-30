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Sincan Belediyesinde staj yapmaya hak kazananlar belli oldu

ANKARA HABERLERİ  | 30.06.2020 10:05 | Son Güncelleme

Sincanlı öğrencilerin heyecanla beklediği stajyer öğrenci alımı sonuçları belli oldu.Her daim Adil ve dürüst belediyecilik anlayışıyla hareket eden Sincan Belediyesi stajyer alımında da tarafsızlığını ortaya koydu.

Sincanlı öğrencilerin heyecanla beklediği stajyer öğrenci alımı sonuçları belli oldu.
Her daim Adil ve dürüst belediyecilik anlayışıyla hareket eden Sincan Belediyesi stajyer alımında da tarafsızlığını ortaya koydu. Sonuçlar noter huzurunda kurayla belirlendi. Bu kapsamda 21 öğrenci Sincan Belediyesi’nde staj yapmaya hak kazandı.
Sincan Belediyesinde staj başvuruları sona erdi ve hak kazanan öğrenciler noter huzurunda gerçekleşen kura çekimiyle belirlendi. Mesleki ve teknik lisesi öğrencilerine yönelik 21 asil ve 21 yedek öğrencinin belirlendiği kura sonucu, www.sincan.bel.tr internet adresi üzerinden de duyuruldu.
Asil olarak çıkan öğrenciler 10 Temmuz tarihi mesai bitimine kadar okuldan aldıkları sözleşme ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Sincan Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor. 10 Temmuz’a kadar başvurmayan asil stajyer adaylarının yerine yedek adaylardan başvuru kabul edilecek.

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