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Sındırgı Belediyesi karla mücadelede durmak bilmiyor

15.02.2021 18:07 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yüksek rakımlı mahalleler başta olmak üzere ilçe merkezinde pazar günü öğlen saatlerinde başlayan kar kısa sürede yolları kapattı.Sındırgı’da yoğun kar yağışı ilçe genelinde etkili oldu.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yüksek rakımlı mahalleler başta olmak üzere ilçe merkezinde pazar günü öğlen saatlerinde başlayan kar kısa sürede yolları kapattı.
Sındırgı’da yoğun kar yağışı ilçe genelinde etkili oldu. İlçe merkezinde 20 santime yaklaşan kar kalınlığı yüksek rakımlı kırsal mahallelerde 60 santime ulaştı. Meteorolojiden gelen uyarıların vatandaşlara duyurulmasını sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi karla mücadele ekipleri kar yağışının başlaması ile birlikte çalışmalarını başlattı. Gece boyunca sürdürülen ve gündüz de aralıksız devam eden çalışmalar neticesinde ana arterler tamamen ulaşıma açılırken kırsal mahalle yollarında da aciliyet sırasına göre çalışmalar devam ediyor. Sındırgı - Akhisar, Balıkesir ve Simav yolları da kontrollü olarak ulaşıma açık.
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini ve ekiplerin 7/24 göreve hazır olduklarını belirterek “ Son yılların en sert kışı ve kar varlığının çok olduğu zamanı yaşıyoruz. İlçemizde de hem merkez olsun hem bütün kırsal mahallelerde kar yağışı oldu ve tamamen biz ana arterlerimizi ve yollarımızı açtık. 12 karla mücadele yapan aracımızla artı 40 personelimiz ve 3 tuzlama ekibimizle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tabii yolları açmamızın yanında en çok yoğun olduğumuz Simav, Akhisar ve Balıkesir yollarında Karayolları ekiplerine yardımda bulunuyoruz. Büyükşehir ekiplerimizin de çalışmış olduğu noktalar var. Kaldırımlarda küreme ve tuzlama çalışmalarımız yürütülüyor. Hep birlikte vatandaşımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz. Tabi bunun yanında vatandaşımızın da bize destek vermesi bizleri mutlu ediyor. Traktörleri ile çaba sarf edenler, dükkân ve evlerinin önlerini temizleyerek küreme ekiplerine yardımcı olanlar var. Ama asıl öncelikli işimiz hastalarımıza ulaşabilmek. 112 nin bize ulaştığı noktalarda onlara yardımcı oluyoruz. Belediye ekiplerimiz diyaliz hastalarımızın ulaşımını sağlıyor. Tüm yürütülen bu çalışmaların yanında sosyal belediyecilik anlayışımız ve muhtarlarımız aracılığı ile “ bacasında duman tütmeyen ev kalmasın” diyerek ihtiyaç sahiplerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Sokaklarda yaşayan can dostlarımızı da unutmuyoruz. Düzenli olarak yem takviyesi gerçekleştirdiğimiz gibi doğa da yaşayan yaban hayvanlarına yem takviyesi yapıyoruz. Vatandaşlarımıza destek ve anlayışları için teşekkür ediyorum “ dedi.
Sındırgı Belediyesi karla mücadele ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarının yanında diyaliz hastalarının ulaşımını da gerçekleştiriyor. Bunun yanında kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için de çalışmalar devam ediyor. Belediye çalışmalarına vatandaşlar da evlerinin ve dükkânlarının önünü kendi imkânları ile açarak destek veriyor.

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