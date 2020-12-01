Sındırgı’da eski başkanın ismi Yüreğil’de yaşayacak

Sındırgı’da geçtiğimiz günlerde korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden, Yüreğil beldesinde iki dönem belediye başkanlığı yaparak başarılı çalışmalara imza atan Yüreğil eski belediye başkanı Mehmet Akar’ın adı Yüreğil’de yaşayacak

Sındırgı Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısında belediye başkanı Ekrem Yavaş’ın önergesi ve meclis üyelerinin oy birliği ile vefa örneğine imza atıldı. Geçtiğimiz günlerde korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden, Yüreğil beldesinde iki dönem belediye başkanlığı yaparak başarılı çalışmalara imza atan Yüreğil eski belediye başkanı, 2014 - 2019 Sındırgı Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir belediye meclis üyesi ve iş adamı Mehmet Akar’ın adının Yüreğil mahallesinde Sındırgı Belediyesine ait sosyal tesislerde yaşatılması adına önerge oy birliği ile kabul edildi. Sındırgı ilçesinde vefa örneği sadece bununla da sınırlı değil. Daha önceleri sokak isimlendirme çalışmalarında ilçedeki tüm şehitlerin, belediye başkanlarının ve iz bırakan kişilerin adı cadde ve sokaklara verilmişti. İlçe merkezinde yapılan en büyük park çalışmasına da trafik kazasında hayatını kaybeden Gölcük eski belediye başkanı, Sındırgı belediye başkan yardımcısı Şevket Barkır’ın adı verilmişti.

Mehmet Akar’ın adı Yüreğil mahallesinde yaşatılacak.

Meclise önerge sunan, ilçede yaptığı her çalışmada vefayı ön planda tutarak isimleri ve hikayeleri yaşatmaya çalışan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Covid 19 sürecinde yeni yasaklarla birlikte yolumuza devam ediyoruz. Bu çabuk bitecek gibi durmuyor. Zorlu bir süreç bunun için hepimize görevler düşüyor. Devletimiz zaten var gücü ile mücadele ediyor. İnşallah aşı uygulamaları da ücretsiz bir şekilde başlayacak. Çok şükür ilçemizde kurallara uymaya çalışıyor. Balıkesir ilçeleri içerisinde tam karantina görmemiş nadir yerlerden biri Sındırgı. Ama buna rağmen endişeliyiz, korkuyoruz. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlarda zor bir süreç oluyor. Sağlam olanlarda bile zorlu bir süreç oluyor. Sevdiklerimizi bizden alıyor. Geçenlerde de iki dönem Yüreğil beldemizde belediye başkanlığı yapmış Mehmet Akar abimizde bu sebeple vefat etti. Allah mekanlarını cennet eylesin. Bu sebeple de şahsım tarafından verilen önerge ile Yüreğil eski belediye başkanı ve geçmiş dönem Sındırgı belediye meclis üyesi Mehmet Akar’ın isminin Yüreğil’deki bir sosyal tesise verilmesini talep ettik. Sağ olsun bütün meclis üyesi arkadaşlarımız da oy birliği ile kabul etti. Vefamız, saygımız olsun, Mehmet abimizin adı orada yaşatılsın. Allah rahmet eylesin, yakınlarının başı sağolsun, Rabbim sabırlar versin“ dedi.

