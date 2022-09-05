YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Sındırgılı saraç Nurettin usta, dede yadigarı mesleğini 51 yıldır sürdürüyor

Sındırgılı saraç Nurettin usta, dede yadigarı mesleğini 51 yıldır sürdürüyor

05.09.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saraç Nurettin Yılmazer: - "Çırak yetişmiyor. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin ölmemesi, yaşatılması gerekir"

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Nurettin Yılmazer, dedesinden kalma dükkanında saraçlık mesleğini sürdürmeye çalışıyor.

Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde 1946 yılında dünyaya gelen Yılmazer, ailesinin yıllar önce yerleştiği Sındırgı'da dedesinden ve babasından kendisine miras kalan saraçlık mesleğini 51 senedir yapıyor.

Motorlu taşıtların az olduğu dönemde araba koşumları, binek veya çeki at takımlarını dükkanında yapan Yılmazer, şimdilerde ise daha çok traktör ve kamyon brandası ile kamp çadırları dikip çoban torbası ve köpek tasması üretiyor.

Nurettin Yılmazer, AA muhabirine, eskiden at ve eşek arabalarının çok olması dolayısıyla işlerinin çok yoğun olduğunu söyledi.

Şu anda mesleğin zor durumda olduğunu belirten Yılmazer, "Bizim bu işimiz o zaman çok önemli ve çok hızlıydı. Çok çalışıyorduk, şükürler olsun o sayede de 3 çocuğumuza üniversite okuttuk. Bugün olsa onu başaramazdım." diye konuştu.

- "Şu anda elimizde 1 tane hamut var, 2 senedir satılmıyor"

Yılmazer, 1951 yılından bu yana açık olan dede mirası iş yerinin depo ile birlikte 52 metrekare olduğunu ve eskiden burada 5 kişinin çalıştığını dile getirdi.

Diyarbakır, Adana, Kırklareli, Balıkesir gibi kentlere haftada 50-100 ürün gönderdiklerini anlatan Yılmazer, "O zaman hayvancılık da boldu ama şimdi o kadar yok artık. Şu anda elimizde 1 tane hamut (araba koşumunda atların boynuna geçirilen çember) var, 2 senedir satılmıyor." dedi.

Yılmazer, artık mesleğini hobi olarak yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çok şükür emekliyiz, çocuklarımızı yetiştirdik. Benden sonra bu mesleği yapacak olan kimse yok. Dükkanı kapatacağız, benim de yaşım 76'ya geldi. Çırak yetişmiyor. Yanımıza çırak olarak gelen çocuk bile aylığım kaç para olacak diye soruyor. Yani insanlar artık paraya tamah etmiş durumdalar, sanat hiç akıllarında bile yok yani. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin ölmemesi, yaşatılması gerekir. Bizim isteğimiz buralarda yetişecek elemanların en azından sigortasını veya maaşını devlet karşılasın. Bu meslekler ölmesin, yeni elemanlar yetişsin. Bizim mesleklerimiz ileride lazım olabilir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bandırma'da hafif ticari araç devrildi, 6 kişi yaralandıBandırma'da hafif ticari araç devrildi, 6 kişi yaralandı
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, "Kirvem AK Parti" programında konuştu:AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, "Kirvem AK Parti" programında konuştu:
Hatay'da kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybettiHatay'da kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Saraç Balıkesir Sındırgı

Balıkesir Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

İmsak
05:06
Sabah
06:33
Öğle
13:12
İkindi
16:50
Akşam
19:42
Yatsı
21:03

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Pazartesi

Caner Eczanesi
Altieylul
Çimen Eczanesi
Altieylul
Kıral Eczanesi
Karesi
Yeni Kavunoğlu Eczanesi
Karesi
Gültekin Eczanesi
Ayvalik
Gürer Eczanesi
Bandirma
Hayat Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Lunaparkta dehşet! Metrelerce yüksekten yere çakıldı

Lunaparkta dehşet! Metrelerce yüksekten yere çakıldı

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.