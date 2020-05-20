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Sineklerle mücadele sürüyor

KİLİS HABERLERİ  | 20.05.2020 11:17 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sinek ve haşere ile mücadele 24 saat hız kesmeden devam ediyor.Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, “Yaz aylarında vatandaşlarımızın en büyük sorunu olan sinek ve haşere sorununa müdahale etmek için 7/24 çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Sineklerle mücadele sürüyor

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sinek ve haşere ile mücadele 24 saat hız kesmeden devam ediyor.
Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, “Yaz aylarında vatandaşlarımızın en büyük sorunu olan sinek ve haşere sorununa müdahale etmek için 7/24 çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Lavra döneminde başladığımız ilaçlama çalışmaları yaz aylarına kadar devam edecek. Böylelikle sinek ve haşere sorununu çözerek vatandaşlarımızın yazın rahat etmesini sağlayacağız. Vatandaşımızın sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi için periyodik olarak çalışmalarımız devam edecektir” ifadesine ver verildi.

Sineklerle mücadele sürüyor

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