SPOR

Singapur'da kazanan Sebastian Vettel

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 22.09.2019 18:11 | Son Güncelleme

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Singapur Grand Prix'sini, Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel kazandı. Vettel sezonun ilk, kariyerinin ise 53. zaferini yaşadı.

Singapur'da kazanan Sebastian Vettel

Formula 1'de sezonun 15. mücadelesi, Singapur'daki 5,6 kilometrelik Marina Bay Street Pisti'nde 61 tur üzerinden yapıldı. Ferrari'nin Alman sürücüsü Sebastian Vettel, üçüncü sıradan başladığı yarışta bitiş çizgisine rakiplerinin önünde ulaşarak sezonun ilk, kariyerinin 53. zaferini yaşadı.

Yarışta Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, takım arkadaşının 2.6 saniye gerisinde ikinci, Red Bull-Honda'dan Hollandalı Max Verstappen ise liderin 3.8 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 16. yarışı Rusya Grand Prix'si, 29 Eylül'de yapılacak. Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

İLK 10

  1. Sebastian Vettel (Ferrari)
  2. Charles Leclerc (Ferrari)
  3. Max Verstappen (Red Bull-Honda)
  4. Lewis Hamilton (Mercedes)
  5. Valtteri Bottas (Mercedes)
  6. Alexander Albon (Red Bull-Honda)
  7. Lando Norris (McLaren-Renault)
  8. Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda)
  9. Nico Hulkenberg (Renault)
  10. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari)

PİLOTLAR KLASMANI

  1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 296 puan
  2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 231
  3. Charles Leclerc (Monako): 200
  4. Max Verstappen (Hollanda): 200
  5. Sebastian Vettel (Almanya): 194

TAKIMLAR KLASMANI

  1. Mercedes: 527 puan
  2. Ferrari: 394
  3. Red Bull: 289
  4. McLaren: 89
  5. Renault: 67
Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Aragon'da zafer Marquez'inAragon'da zafer Marquez'in
Eskrimde bronz madalyaEskrimde bronz madalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
formula 1 sebastian vettel Singapur Grand Prix

En Çok Okunan Haberler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriç'e övgü

Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriç'e övgü

Fenerbahçe'de Rodrigues'in durumu belli oldu

Fenerbahçe'de Rodrigues'in durumu belli oldu

Kadıköy'de tartışma yaratan pozisyon!

Kadıköy'de tartışma yaratan pozisyon!

Gazişehir Gaziantep doludizgin!

Gazişehir Gaziantep doludizgin!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Muaythai Şampiyonası, 608 sporcunun katılımıyla devam ediyor

İstanbul Muaythai Şampiyonası, 608 sporcunun katılımıyla devam ediyor

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Süleyman Atlı dünya ikincisi oldu

Süleyman Atlı dünya ikincisi

UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir deplasmanında Roma'ya 4-0 yenildi

UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir deplasmanında Roma'ya 4-0 yenildi

19. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

19. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Biga Yağlı Güreş Turnuvası'nda başpehlivan Recep Kara oldu

Biga Yağlı Güreş Turnuvası'nda başpehlivan Recep Kara oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.