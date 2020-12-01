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Sınır kenti Kilis sokaklar sessizliğe büründü

KİLİS HABERLERİ  | 01.12.2020 21:40 | Son Güncelleme

Suriye sınırında bulunan Kilis’te, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, sessizliğe bürünen cadde ve sokaklar güvenlik görevlileri ile temizlik çalışanlarına kaldı.İçişleri Bakanlığının genelgesiyle Sokağa çıkma kısıtlamasına Kilis’te vatandaşlar büyük oranda hassasiyet gösterdi.

Suriye sınırında bulunan Kilis’te, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, sessizliğe bürünen cadde ve sokaklar güvenlik görevlileri ile temizlik çalışanlarına kaldı.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle Sokağa çıkma kısıtlamasına Kilis’te vatandaşlar büyük oranda hassasiyet gösterdi. Saat 21.00 itibariyle cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, araç ve yaya trafiğinin tamamen durduğu kentte temizlik ekipleri görevlerini temizlik yaptılar. Kısıtlamanın başladığı ilk anlarda polis ekipleri vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Polis ekipleri araçlardan anons ederek vatandaşların sokağa çıkmamasını istedi. Polis ekipleri, mazereti olmadan dışarı çıkanlara cezai işlem uyguladı. Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, evlere paket servis yapan iş yerlerinin faaliyetlerini sürdürdüğü gözlendi.

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