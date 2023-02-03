Sınırda 37 göçmen yakalandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca Merkez ve Elbeyli ilçeleri sınır hattı geri bölgesinde kaçakçılık ve yasa dışı sınır geçişlerini önlemek maksadıyla icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri esnasında ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 37 düzensiz göçmen ve düzensiz göçmenlere yardımcı olduğu değerlendirilen H.T. A.Y. ve E.A. isimli şüpheli şahıslar yakalandı.

Göçmenleri taşıyan 2 araca el koyan ekipler, yakalanan 37 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim etti. Gözaltına alınan A.Y. ve E.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, H.T. isimli şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.



