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Sınırda saka kuşu ile sigara ele geçildi

KİLİS HABERLERİ  | 13.07.2020 12:51 | Son Güncelleme

Kilis’in Öncüpınar Snır Kapısında 150 adet saka kuşu ve 50 adet muhabbet kuşu ile 14 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Kilis’in Öncüpınar Kapısında Türkiye’den Suriye’ye çıkış yapmak üzere gümrük sahasına gelen tır aracında yapılan kontrolde, 150 adet saka kuşu ve 50 adet muhabbet kuşu yakalandı.

Kilis’in Öncüpınar Snır Kapısında 150 adet saka kuşu ve 50 adet muhabbet kuşu ile 14 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kilis’in Öncüpınar Kapısında Türkiye’den Suriye’ye çıkış yapmak üzere gümrük sahasına gelen tır aracında yapılan kontrolde, 150 adet saka kuşu ve 50 adet muhabbet kuşu yakalandı. Tır sürücüsü ve Suriye ye götürmesi için veren kuşların sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. Yakalanan kuşlar Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce teslim alınarak şahıslar hakkında idari para cezası kararı düzenlendi. İkinci operasyonda ise Suriye’den Türkiye’ye giriş çıkan bir araçta yapılan aramada, 14 bin 600 paket sigara yakalandı. Araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.

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