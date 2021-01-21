YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop Belediyesi’nden su sayaçları için don uyarısı

Sinop Belediyesi’nden su sayaçları için don uyarısı

21.01.2021 15:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop Belediyesi kış aylarında yaşanan aşırı soğuklarda korumasız ve açıkta bulunan su sayaçlarının donma ve patlama risklerine karşı abonelerine uyarıda bulundu.Sinop’un yüksek kesimlerindeki bölgelerde yaşanan aşırı soğuklarda, sayaçlar ve açıkta kalan su borularının cam yünü, bez parçası, boru kılıfı gibi maddelerle kaplanması gerektiği ifade edildi.

Sinop Belediyesi kış aylarında yaşanan aşırı soğuklarda korumasız ve açıkta bulunan su sayaçlarının donma ve patlama risklerine karşı abonelerine uyarıda bulundu.
Sinop’un yüksek kesimlerindeki bölgelerde yaşanan aşırı soğuklarda, sayaçlar ve açıkta kalan su borularının cam yünü, bez parçası, boru kılıfı gibi maddelerle kaplanması gerektiği ifade edildi. Sinop Belediyesi su tahakkuk ve tahsilat şefi Erhan Kabal sayaç ve su tesisatlarının donmaya karşı korunması konusunda vatandaşları uyardı.
Sayaçların donması, patlaması veya su sızıntısı durumlarında derhal vanasının kapatılmasını öneren Kabal bu gibi durumlarda vatandaşların Sinop Belediyesi’ne müracaat etmeleri gerektiğini belirtti. Su sayaçları ya da su boruları donan abonelerin donmaya karşı sıcak su veya ateşle müdahale etmelerinin yanlış olduğunu vurgulayan Kabal söz konusu yöntemlerin su sayaçlarını kullanılamaz hale getirdiğine dikkat çekti.
Kabal, "Hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle abonelerimizi, sayaç ve tesisatlarını korumaları konusunda uyarma gereği duyduk. Su temini açısından sıkıntısız bir kış geçirilmesi için özellikle müstakil evlerde oturanların bu konuda tedbir almaları oldukça önemli. vatandaşlarımıza kış gelmeden açıkta bulunan su tesisatına cam yünü dediğimiz malzemeyi sarmalarını öneriyoruz. Yada imkanları doğrultusunda su sayaçlarını kapalı bir dolap içine almalarını öneriyoruz. Vatandaşlar sayaçları donması durumunda Belediye Başkanlığımıza başvurduğunda biz onları gerekli birimlerimize yönlendiriyoruz ve belediye olarak sayaçlarını biz taktırıyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlülerin kar sevinci! Ünlülerin kar sevinci!
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
1/

Sinop Namaz Vakitleri 21 Ocak Perşembe

İmsak
06:24
Sabah
07:55
Öğle
12:56
İkindi
15:23
Akşam
17:47
Yatsı
19:12

Sinop Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Perşembe

Altınkaynak Eczanesi
Duragan
Güçlü Eczanesi
Gerze
Merkez Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Ayancik
Özlem Eczanesi
Turkeli
Şifa Eczanesi
Erfelek
Yaşam Eczanesi
Boyabat
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Diğer Haberler

Sinop İl Özel İdare sokak hayvanlarını unutmadı

Sinop İl Özel İdare sokak hayvanlarını unutmadı

Kontağı çevirmeden kaputa vur

Kontağı çevirmeden kaputa vur

Sinop açıklarına şamandıra bırakıldı

Sinop açıklarına şamandıra bırakıldı

Sinop’ta Uzaktan Eğitim Çalıştayı başladı

Sinop’ta Uzaktan Eğitim Çalıştayı başladı

Tellere takılan martı kurtarıldı

Tellere takılan martı kurtarıldı

Sinop’ta sokak canları unutulmadı

Sinop’ta sokak canları unutulmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.