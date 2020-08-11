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Sinop protokolü korona virüs denetiminde

SİNOP HABERLERİ  | 11.08.2020 13:36 | Son Güncelleme

Sinop protokolü şehir merkezinde korona virüs (Kovid-19) denetiminde bulundu.İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda Sinop kent genelinde oluşturulan ekiplerle maske, sosyal mesafe ve virüse karşı alınan önlemlerin denetimi sürüyor.

Sinop protokolü şehir merkezinde korona virüs (Kovid-19) denetiminde bulundu.
İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda Sinop kent genelinde oluşturulan ekiplerle maske, sosyal mesafe ve virüse karşı alınan önlemlerin denetimi sürüyor. Batur Caddesi üzerinde hizmet veren market, mağaza ve ticari işletmelere yapılan denetimlere Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Hakan Başakçı ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Reyhanlıoğlu katıldı.
Yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlar arasında mesafenin korunması, maske kuralına riayet ederek alışveriş yapılması hususları göz önünde bulundurulurken içinde bulunulan kontrollü sosyal hayat dönemi hakkında esnaf ve vatandaşlara bilgi verildi.

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