Sinop’ta ‘askıda kitap’ kampanyası

Sinop’ta bir kitapevi başta öğrenciler olmak üzere kitaba ihtiyaç duyan herkes için ‘askıda kitap’ kampanyasını başlattı.

Korona virüs nedeniyle evlere kapanan Sinoplu vatandaşlar bu süreçte kitap okumaya yöneldi. Kitap satışlarının pandemi döneminde yüzde 30 oranında artığını söyleyen sahaf kitap evi işletmecisi Mert Cantürk, durumu olmayan öğrenciler ve vatandaşlar içinde askıda kitap uygulaması başlattıklarını söyledi. Sinop’ta Pandemi sürecinde vatandaşların kitaplara yöneldiğini söyleyen Cantürk, ”Pandeminin ilk çıktığı dönemlerde çok fazla bir yoğunluk yoktu. İnsanlar kitap almaya dahi korkuyordu. Şimdi insanlar yeni yeni kitap almaya başladılar. Okur oranımız baya arttı. İnşallah daha da artar. Evde kalanlar vaktini kitaplarla değerlendiriyor, kendini yeniden keşfediyor. Kitap kategorisinde ilk sırayı romanlar alıyor. Genelde yaşanmış hikayeler, romanlar, kişisel gelişim kitapları çok satılıyor Bizim okur kesimiziz genelde orta yaşta kişiler. Biz gençlerimizin daha çok kitap okumalarını istiyoruz ama hala bir orta yaş durumu var. İnşallah gençlerimiz de daha çok kitap okur. Gençlerimiz genelde popüler kitapları tercih ediyorlar. Genelde televizyonda dizisi çıkan kitapları gelip alıyorlar. Filmlerden esinlenerek kitabını okumak istiyorlar dizilerde bizim kitap satışımızı artırıyor” dedi.

Konuşmasında marketlerin reyonlarında kitap satmasına da sitem eden Cantürk, vatandaşlara kitapevlerine destek vermesi konusunda çağrıda bulundu.

