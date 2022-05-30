Sinop'ta avlanan iskorpit, kilogramı 150 liradan alıcı buluyor

SİNOP (AA) - Karadeniz’in önemli balıkçı limanlarından Sinop'ta avlanan iskorpitin kilogramı 150 liradan satılıyor.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, balık avı sezonunun 15 Nisan'da sona ermesinin ardından bölgede kıyı avcılığının devam ettiğini söyledi.

Barbunya, istavrit ve mezgit gibi balıkların kıyı balıkçılarının ağlarına takılmaya devam ettiğini vurgulayan Ünlü, halk arasında çarpan olarak bilinen iskorpitin de yavaş yavaş tezgahlardaki yerini almaya başladığını dile getirdi.

İskorpitin kilogramının 150 liradan alıcı bulduğunu belirten Ünlü, "Sezon bitti ama tezgahlarımız boş kalmıyor. Barbunya, istavrit ve mezgit gibi balıklarımız ağlara takılmaya devam ediyor. Hatta zaman zaman hamsi dahi avlanıyor. Çarpan yani iskorpit balığı da şimdi avlanmaya başlandı. Tabii bu balığın temizlenmesi çok meşakkatli bir iş olduğu için fiyatı da yüksek oluyor." diye konuştu.

Tezgahlarda barbunun kilogramı 55, istavritin kilogramı 35 ve mezgitin kilogramı 40 liradan satılıyor.

