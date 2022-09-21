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Sinop'ta devrilen otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı

21.09.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta devrilen otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı

Sinop'ta devrilen otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, devrilen otomobildeki aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Celal Ö'nün kullandığı 57 DB 234 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Maruf köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki yağmur suyu kanalına devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinop'ta devrilen otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı

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Sinop Otomobil yaralı

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
20:09

Sinop Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Çarşamba

Ümit Eczanesi
Merkez
Önsoy Eczanesi
Ayancik
Boyabat Eczanesi
Boyabat
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Güçlü Eczanesi
Gerze
Şifa Eczanesi
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