Sinop'ta devrilen otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, devrilen otomobildeki aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Celal Ö'nün kullandığı 57 DB 234 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Maruf köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki yağmur suyu kanalına devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz