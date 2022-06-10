Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta, ekiplerce arama yapıldı.

Aramada, araçta 206 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.



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