YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

10.06.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta, ekiplerce arama yapıldı.

Aramada, araçta 206 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sel felaketinin vurduğu Erfelek Tatlıca Şelaleleri yaz sezonuna hazırlanıyorSel felaketinin vurduğu Erfelek Tatlıca Şelaleleri yaz sezonuna hazırlanıyor
GÜNCELLEME - Kırşehir'de Kızılırmak'ta erkek cesedi bulunduGÜNCELLEME - Kırşehir'de Kızılırmak'ta erkek cesedi bulundu
Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan "Dana oyunu" yaşatılıyorSomut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan "Dana oyunu" yaşatılıyor
Anahtar Kelimeler:
Sinop

Sinop Namaz Vakitleri 10 Haziran Cuma

İmsak
02:53
Sabah
04:57
Öğle
12:44
İkindi
16:45
Akşam
20:21
Yatsı
22:15

Sinop Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Cuma

Yağmur Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Ayancik
Coşkun Eczanesi
Boyabat
Selver Eczanesi
Duragan
Şifa Eczanesi
Erfelek
Dolgun Eczanesi
Gerze
Yaşam Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Haftalar sonra komadan uyandı! Hayatının en büyük şokunu yaşadı

Haftalar sonra komadan uyandı! Hayatının en büyük şokunu yaşadı

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.