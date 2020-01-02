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  4. Sinop’ta etil alkol, kaçak tütün ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Sinop’ta etil alkol, kaçak tütün ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

SİNOP HABERLERİ  | 02.01.2020 11:40 | Son Güncelleme

Sinop’un Gerze ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüpheli şahısların otomobilinde, iş yerlerinde ve evlerinde yapılan aramalar sonucu 3 adet ruhsatsız silah, 16 kg kaçak tütün ve etil alkol ele geçirdi.Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimizin yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında sahte alkollü içki satışı konusunda yapılan araştırmalar sonucu şüpheli şahısların ev, iş yeri ve otomobilinde yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ve 178 adet 9 mm mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 14 fişek, 10 adet 5.56 mm mermi, 2 bin 283 adet boş makaron, 16 kilogram kaçak tütün, 22 litre kaçak içki yapımında kullanılan etik alkol ele geçirildi” ifadeleri kullanıldı.Olayla ilgili Jandarma Komutanlığınca şahıslar gözaltına alınarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Sinop’ta etil alkol, kaçak tütün ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Sinop’un Gerze ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüpheli şahısların otomobilinde, iş yerlerinde ve evlerinde yapılan aramalar sonucu 3 adet ruhsatsız silah, 16 kg kaçak tütün ve etil alkol ele geçirdi.
Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimizin yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında sahte alkollü içki satışı konusunda yapılan araştırmalar sonucu şüpheli şahısların ev, iş yeri ve otomobilinde yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ve 178 adet 9 mm mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 14 fişek, 10 adet 5.56 mm mermi, 2 bin 283 adet boş makaron, 16 kilogram kaçak tütün, 22 litre kaçak içki yapımında kullanılan etik alkol ele geçirildi” ifadeleri kullanıldı.
Olayla ilgili Jandarma Komutanlığınca şahıslar gözaltına alınarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Boyabat
Tek Eczanesi
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