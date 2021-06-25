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Sinop'ta evinin balkonundan düşen kişi öldü

25.06.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta evinin balkonundan düşen kişi öldü

SİNOP (AA) - Sinop'ta birinci kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Camikebir Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında ikamet eden Niyazi Kuruoğlu (84), balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Emniyet güçlerinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kuruoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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