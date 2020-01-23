YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop’ta fırtına deniz ulaşımını ve balıkçılığı etkiliyor

Sinop’ta fırtına deniz ulaşımını ve balıkçılığı etkiliyor

SİNOP HABERLERİ  | 23.01.2020 17:32 | Son Güncelleme

Sinop’ta, rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, uluslararası yük taşımacılığı yapan yük gemileri kentin doğal limanına sığındı.Sinop’ta kuzeyden sert esen ve saatteki hızı 50 kilometreye ulaşan rüzgar, deniz ulaşımını aksatmasının yanı sıra balıkçılara da av izni vermiyor.Fırtına sebebiyle yol almakta güçlük çeken uluslararası yük taşımacılığı yapan çok sayıda gemi, kentin doğal limanına demirlemek zorunda kaldı.Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Rüzgar çok sert esiyor.

Sinop’ta fırtına deniz ulaşımını ve balıkçılığı etkiliyor

Sinop’ta, rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, uluslararası yük taşımacılığı yapan yük gemileri kentin doğal limanına sığındı.
Sinop’ta kuzeyden sert esen ve saatteki hızı 50 kilometreye ulaşan rüzgar, deniz ulaşımını aksatmasının yanı sıra balıkçılara da av izni vermiyor.
Fırtına sebebiyle yol almakta güçlük çeken uluslararası yük taşımacılığı yapan çok sayıda gemi, kentin doğal limanına demirlemek zorunda kaldı.
Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Rüzgar çok sert esiyor. Denize açılmamız yasak, aynı zamanda tehlikeli. İki gün sürecek fırtınayla karşı karşıyayız" dedi.

Sinop’ta fırtına deniz ulaşımını ve balıkçılığı etkiliyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılarYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılar
Sinop için hepsi bir olduSinop için hepsi bir oldu
Sinop Amatör LigiSinop Amatör Ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Üretim çok, müşteri yok

Üretim çok, müşteri yok

Aslanapa’da ’’Korunga bitkisi’’ çiftçilere anlatılıyor

Aslanapa’da ’’Korunga bitkisi’’ çiftçilere anlatılıyor

Türk Eğitim-Sen Özada Sigorta ile anlaşma imzaladı

Türk Eğitim-Sen Özada Sigorta ile anlaşma imzaladı

Sinop Namaz Vakitleri 23 Ocak Perşembe

İmsak
06:23
Sabah
07:54
Öğle
12:56
İkindi
15:25
Akşam
17:48
Yatsı
19:13

Sinop Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Perşembe

Başak Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Ayancik
Genç Eczanesi
Boyabat
Altınkaynak Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Yenice Eczanesi
Gerze
Gizem Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sinop’un Kumkapı Sahilindeki Kötü Deniz Kokusu Vatandaşları Rahatsız Ediyor

Sinop’un Kumkapı Sahilindeki Kötü Deniz Kokusu Vatandaşları Rahatsız Ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.