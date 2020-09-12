YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop’ta Korona Virüs Takip ve Destek Hattı kuruldu

Sinop’ta Korona Virüs Takip ve Destek Hattı kuruldu

SİNOP HABERLERİ  | 12.09.2020 11:23 | Son Güncelleme

Sinop Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Korona Virüs Takip ve Destek Hattı Merkezi hizmete başladı.

Sinop Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Korona Virüs Takip ve Destek Hattı Merkezi hizmete başladı. Merkez, korona virüs hastalarının evde takiplerini yaparak hastanede yatış gerektirmeyen evde karantina altında olan vatandaşların sorunlarını gidermeye çalışacak.
Korona Virüs Takip ve Destek Hattı Merkezi hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, destek merkezinin haftanın 7 günü 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet vereceğini söyledi. Reyhanlıoğlu, “Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizin de içinde bulunduğu pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı tarafından faaliyete geçirilen ve olumlu sonuçların alındığı birçok çalışma yürütülmektedir. Buna bağlı olarak pandemi sürecinin ilk aşamalarında vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve yardımcı olmak amacı ile ‘Vefa Sağlık Destek Hattı, Psikososyal Destek Hattı’ gibi uygulamalar da ilimizde yapılmış ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Korona virüs hastalarının evde takiplerinin yapılması hastanede yatış gerektirmeyen evde karantina altında olan vatandaşların sorunlarının giderilebilmesi amacı ile Korona Virüs Takip ve Destek Hattı Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde hizmete açıldı. Korona Virüs Takip ve Destek Hattı Merkezinin açılmasında diğer bir sebep ise korona virüs salgını ile ilgili hepimizin aklında ‘korona virüs nedir, korona virüsten nasıl korunulur, korona virüs semptomları nelerdir, acaba korona virüse yakalandım mı?’ gibi bir çok soru işareti oluşmaktadır. Bu gibi soruların vatandaşlar tarafından yanlış yorumlanmaması ve sıklıkla sorulmaya başlanan bu tip soruların doğru cevaplanması amacı güdülerek Korona Virüs Takip ve Destek Hattı hizmete başlamıştır. Haftanın 7 günü 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek olan Korona Virüs Takip ve Destek Hattı’nda Diş Hekimi Gülhan Sadi’nin koordinatörlüğünde 3 hekim ve 7 yardımcı sağlık personelimiz bulunmaktadır. Kovid-19 tanısı konulan ve evlerinde karantinaları devam eden hastalarımız çağrı merkezimiz tarafından düzenli olarak aranacak ve durumları kontrol edilecektir. Aynı zamanda karantinada bulunan vatandaşlarımızın talep ve soruları cevaplanacaktır” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEREğlenceli başladı, tatsız bittiEğlenceli başladı, tatsız bitti
PARTNERGenç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldıGenç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gaziantep’te tepki çeken sulama
Gaziantep’te tepki çeken sulama
Samsunspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı
Samsunspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı
İŞKUR tarafından okullara 734 personel alınacak
İŞKUR tarafından okullara 734 personel alınacak
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Yolda yürürken aniden yere düşen genç panik oluşturdu
Yolda yürürken aniden yere düşen genç panik oluşturdu
GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu
GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu

Sinop Namaz Vakitleri 12 Eylül Cumartesi

İmsak
04:41
Sabah
06:09
Öğle
12:41
İkindi
16:13
Akşam
19:02
Yatsı
20:25

Sinop Nöbetçi Eczaneler12 Eylül Cumartesi

Çağlar Eczanesi
Erfelek
Deva Eczanesi
Boyabat
Güçlü Eczanesi
Gerze
İnci Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Turkeli
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Yüksel Eczanesi
Ayancik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Başkan Ayhan: “Partimizin 97. yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutluyoruz”
Başkan Ayhan: “Partimizin 97. yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutluyoruz”
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Türkeli’de 30 Ağustos kutlamaları
Türkeli’de 30 Ağustos kutlamaları
Sinop Belediyesi cepte
Sinop Belediyesi cepte
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.