Sinop’ta Korona Virüs Takip ve Destek Hattı kuruldu

Sinop Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Korona Virüs Takip ve Destek Hattı Merkezi hizmete başladı. Merkez, korona virüs hastalarının evde takiplerini yaparak hastanede yatış gerektirmeyen evde karantina altında olan vatandaşların sorunlarını gidermeye çalışacak.

Korona Virüs Takip ve Destek Hattı Merkezi hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, destek merkezinin haftanın 7 günü 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet vereceğini söyledi. Reyhanlıoğlu, “Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizin de içinde bulunduğu pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı tarafından faaliyete geçirilen ve olumlu sonuçların alındığı birçok çalışma yürütülmektedir. Buna bağlı olarak pandemi sürecinin ilk aşamalarında vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve yardımcı olmak amacı ile ‘Vefa Sağlık Destek Hattı, Psikososyal Destek Hattı’ gibi uygulamalar da ilimizde yapılmış ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Korona virüs hastalarının evde takiplerinin yapılması hastanede yatış gerektirmeyen evde karantina altında olan vatandaşların sorunlarının giderilebilmesi amacı ile Korona Virüs Takip ve Destek Hattı Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde hizmete açıldı. Korona Virüs Takip ve Destek Hattı Merkezinin açılmasında diğer bir sebep ise korona virüs salgını ile ilgili hepimizin aklında ‘korona virüs nedir, korona virüsten nasıl korunulur, korona virüs semptomları nelerdir, acaba korona virüse yakalandım mı?’ gibi bir çok soru işareti oluşmaktadır. Bu gibi soruların vatandaşlar tarafından yanlış yorumlanmaması ve sıklıkla sorulmaya başlanan bu tip soruların doğru cevaplanması amacı güdülerek Korona Virüs Takip ve Destek Hattı hizmete başlamıştır. Haftanın 7 günü 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek olan Korona Virüs Takip ve Destek Hattı’nda Diş Hekimi Gülhan Sadi’nin koordinatörlüğünde 3 hekim ve 7 yardımcı sağlık personelimiz bulunmaktadır. Kovid-19 tanısı konulan ve evlerinde karantinaları devam eden hastalarımız çağrı merkezimiz tarafından düzenli olarak aranacak ve durumları kontrol edilecektir. Aynı zamanda karantinada bulunan vatandaşlarımızın talep ve soruları cevaplanacaktır” dedi.

