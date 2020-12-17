YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop’ta tünelde kaza: 2 yaralı

Sinop’ta tünelde kaza: 2 yaralı

SİNOP HABERLERİ  | 17.12.2020 15:55 | Son Güncelleme

Sinop’ta tünelde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Demirci Köyü Tüneli içerisinde 74 yaşındaki Recep Küçük’ün kullandığı 57 FF 187 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel duvarına çarparak takla attı.

Sinop’ta tünelde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Demirci Köyü Tüneli içerisinde 74 yaşındaki Recep Küçük’ün kullandığı 57 FF 187 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel duvarına çarparak takla attı. Kazada araç sürücüsü Recep Küçük(74) ve yanında bulunan Şaban Küçük (74) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 acil servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası tünel, araç trafiğine bir süre kapatıldı. Aracın kaldırılması ile trafik normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Öterken bayılan horoz fenomen oldu! Sosyal medya bayılana kadar öten horozu konuşuyor Öterken bayılan horoz fenomen oldu! Sosyal medya bayılana kadar öten horozu konuşuyor
Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı
1/

Sinop Namaz Vakitleri 17 Aralık Perşembe

İmsak
06:21
Sabah
07:55
Öğle
12:40
İkindi
14:56
Akşam
17:16
Yatsı
18:45

Sinop Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Perşembe

Demir Eczanesi
Merkez
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Esra Eczanesi
Boyabat
Özlem Eczanesi
Turkeli
Sıhhat Eczanesi
Ayancik
Yeni Eczanesi
Gerze
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.