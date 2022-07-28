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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

28.07.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erfelek ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 88 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

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jandarma

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