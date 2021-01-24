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Sırakayalar Şelalesi’nde buzdan şölen

24.01.2021 07:55 | Son Güncelleme:
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Bayburt’ta, Divanyolu Dağları ile Kırklar Tepe eteklerinden doğduktan sonra Kopuz Deresi’nden yaklaşık 20 metreden dökülen Sırakayalar Şelalesi buz tuttu.Bayburt’ta soğuk havanın etkisiyle donan Sırakayalar Şelalesi, adeta buzdan "görsel şölen" sunuyor.

Bayburt’ta, Divanyolu Dağları ile Kırklar Tepe eteklerinden doğduktan sonra Kopuz Deresi’nden yaklaşık 20 metreden dökülen Sırakayalar Şelalesi buz tuttu.
Bayburt’ta soğuk havanın etkisiyle donan Sırakayalar Şelalesi, adeta buzdan "görsel şölen" sunuyor. Divanyolu Dağları ile Kırklar Tepe eteklerinden doğduktan sonra Yaylalar köyündeki Komönü ve Başçayırlar mevkisinde toplanarak Kopuz Deresi üzerinden 20 metreden dökülen Sırakayalar Şelalesi, her mevsim ayrı güzelliğe bürüyor.
Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleri arasında, tarihi İpek Yolu güzergahındaki Bayburt’ta, doğa turizmi açısından yörenin önemli mekanları arasında yer alan şelale, kent merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
İlkbahar ve yazın doğaseverleri, buz gibi suyu ve doğal güzellikleriyle ağırlayan Sırakayalar Şelalesi, kış mevsiminde ise muhteşem görselliğiyle göz kamaştırıyor.
Yörede son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın da etkisiyle donan Sırakayalar Şelalesi’nde oluşan ve boyları 15 metreyi aşan buz sarkıtları, seyrine doyumsuz görüntüler sunuyor.

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