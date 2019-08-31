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Sırbistan 105 - 59 Angola (FIBA Dünya Kupası)

BASKETBOL HABERLERİ  | 31.08.2019 12:55 | Son Güncelleme

2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk maçta Sırbistan, Angola'yı 46 sayı farkla 105-59 mağlup etti.

Sırbistan 105 - 59 Angola (FIBA Dünya Kupası)

Basketbol 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ilk maçında D Grubu'nda Sırbistan, Angola'yı 105-59 mağlup etti.

Sırbistan forması giyen Bogdan Bogdanovic karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bogdan Bogdanovic 24 sayı, 3 asist ve 2 saylık performans sergiledi.

Salon: Foshan Uluslararası Spor ve Kültür Arena
Hakemler: Guilherme Locatelli (Brezilya), Martins Kozlovskis (Letonya), Scott Paul Beker (Avustralya)
Angola: Domingos 6, Antonio 6, Moore 6, Morais 15, Moreira 8, Goncalves, Joaquim 6, Mbunga, Paulo 10, Cipriano, Conceicao, Mingas 2
Sırbistan: Jokic 14, Simonovic 5, Bircevic 7, Bogdanovic 24, Jovic 5, Lucic 7, Guduric 9, Micic 8, Raduljica, Marjanovic 12, Milutinov 14
1. Periyot: 20-29
Devre: 32-50
3. Periyot: 47-78

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Anahtar Kelimeler:
sırbistan angola 2019 FIBA Dünya Kupası

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