Sırbistan’da Nemanja Bjelica üzüntüsü

EuroBasket 2022 öncesinde turnuvanın iddialı ekiplerinden olan Sırbistan’a Nemanja Bjelica’dan kötü haber geldi. Ağustos ayında bir sakatlık geçiren Bjelica’nın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

Sırbistan’da EuroBasket öncesinde kadrodan çıkarılan Nemanja Bjelica’nın yerini ise Nemanja Nedovic aldı. Turnuvanın şampiyonluk adaylarından olan Sırbistan’da 12 kişilik kadro şu şekilde: Vasilje Micic, Ognjen Jaramaz, Nemanja Nedovic, Vanja Marinkovic, Marko Guduric, Nikola Kalinic, Dejan Davidovac, Marko Jagodic-Kuriza, Vladimir Lucic, Nikola Jokic, Nikola Milutinov, Dusan Ristic.

