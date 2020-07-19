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Şirinevler’de doğalgaz hasreti sona eriyor

AYDIN HABERLERİ  | 19.07.2020 18:43 | Son Güncelleme

Nazilli Şirinevler Mahallesi vatandaşları en büyük hayallerinden birisi olan doğalgaz hizmetine kavuşacak.Nazilli’de yarım kalan doğalgaz çalışmalarına yeniden başlanıyor.

Nazilli Şirinevler Mahallesi vatandaşları en büyük hayallerinden birisi olan doğalgaz hizmetine kavuşacak.
Nazilli’de yarım kalan doğalgaz çalışmalarına yeniden başlanıyor. 2011 yılında başlayan çalışmalar sonucunda bazı Mahaller doğalgazla ısınırken bazılarında ise kazı çalışması yapılmamıştı.
Enerya tarafından bölgede doğalgaz çalışmalarına başlanacak. Doğalgaz hizmetinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Şirinevler Mahalle Muhtarı Yusuf Uysal "2013 yılından beri özlemle beklediğimiz doğalgazımızın ucu göründü geliyor. Mahalle adına bize yardımcı olan Belediye Başkanımız Kürşat beye teşekkür etmeye gittim. Bu vesile ile hayır yapalım diye düşündük. Bugün Şirinevler Mahallesi Pazaryeri’nde bir hayır düzenledik. Başkanıma teşekkür ediyorum, başımız sıkışınca gideceğimiz tek merci o. Ben kendilerinden memnunum, Allah razı olsun. Bu doğalgaz nimetinden inşallah bizde yararlanacağız. Kurban Bayramı’nın ertesinde kazmayı vuruyoruz. Enerya’dan sözleşmeler geldi. Bu vesileyle herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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