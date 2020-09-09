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Şirketlerde "önce tasarruf et sonra harca" dönemi

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.09.2020 11:42 | Son Güncelleme

Edenred Türkiye, Ticket Restaurant yemek kartı ile öğle yemeği giderlerinde, Ticket Car akaryakıt çözümleri ile akaryakıt gibi en önemli gider kalemlerinde ve Ticket Compliments ile de çalışanların ayni yardımlarında şirketlerin tasarruf etmelerini sağlayarak verimliliklerini artırıyor

İSTANBUL(AA) - Ticket Restaurant Edenred, sunduğu harcama yönetimi çözümleriyle pandemi sürecinde de şirket ve kurumların birçok gider kaleminde tasarruf etmelerini sağlıyor.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, şirketler, Ticket Restaurant Yemek Kartı ile yüzde 100'e varan vergi avantajı elde ederken, Ticket Car Akaryakıt Çözümleri ile yakıt maliyetlerini azaltıyor. Ticket Compliments hediye çeki ise şirketlerin operasyonel iş yükünü azaltarak zaman tasarrufu sağlıyor.

- KOBİ'ler için avantajı bol çözümler

Türkiye'de işletmelerin yaklaşık yüzde 98'ini KOBİ'ler oluşturuyor. Pandemi ile birlikte dijital dönüşümü hızlı yaşayarak işlerini ve iş yapış şekillerini dijital gereksinimlere adapte eden KOBİ'ler, iş yaşamında daha avantajlı duruma geliyor.

Edenred Türkiye'nin sunduğu yemek kartı ve akaryakıt çözümleri KOBİ'lerin dijital dönüşüme ayak uydurabilmesine, maliyetlerini düşürerek kaynaklarını daha verimli kullanabilmesine ve tasarruf etmesine yardımcı oluyor.

- Şirketlere yüzde 100'e varan vergi avantajı

Çalışanların en çok tercih ettiği yan haklardan biri olan yemek kartları, işverenler için çalışan verimliliği ve bağlılığını artırmanın yanında tasarruf için de önemli bir araç.

Ticket Restaurant Edenred'in şirketlere sunduğu yemek kartı sisteminde şirketler, yüzde 15 SGK işçi primi, yüzde 22,5 SGK işveren primi, yüzde 0,75 Damga vergisi, yüzde 22 Gelir Vergisi ile yüzde 1 KDV istisnasına tabi oluyor. Bu da işverenlere yaklaşık yüzde 100'e varan vergi tasarrufu sağlıyor. Neredeyse yemek gideri kadar tasarruf ederek kaynaklarını doğru şekilde kullanan şirketlerin verimliliği de yükseliyor.

- Şirket araçlarının akaryakıt maliyetleri yüzde 15 daha tasarruflu

Ticket Car Akaryakıt Çözümleri ile şirketler, akaryakıt harcamalarını avantajlı bir şekilde yönetebiliyor. 2019 yılında EPDK'ya kayıtlı finansal aracısı olduğu iş ortakları arasına Petrol Ofisi'nin yanı sıra BP ve Total'i de katan Edenred Türkiye, hizmet ağını sürekli genişletiyor. Akaryakıt kartı ve araç tanıma sistemi seçenekleri ile Türkiye çapında binlerce akaryakıt istasyonundan hafta sonu yakıt alamama, limitli yakıt alımı ve sadece sisteme tanımlı araçlar için akaryakıt alımı yapılmasını sağlayarak şirket araçlarının özel kullanım ve benzeri suistimallerini önleyebiliyor. Bu sayede akaryakıt giderlerinde yaklaşık yüzde 15'e varan tasarruf da elde ediyor. Ayrıca tek fatura kolaylığı, raporlama, avans açma-kapama gibi iş yüklerinde de operasyonel tasarruf sağlamalarına yardımcı oluyor. Şirketlerin akaryakıt satın alma hacmine göre de özel indirimler sunuyor.

- Ticket Compliments ile zamandan tasarruf

Şirketlere özel günlerde çalışanların motivasyonunu artırmak ve performansını ödüllendirmek, çözüm ortaklarına da özel günlerde hediye sunmaları amacıyla geliştirilen Ticket Compliments hediye çeki kullanım alanları da sürekli genişletiliyor.

Ayni yardımlardan, gıda yardımlarına pek çok alanda şirketlerin ve çalışanların hayatını kolaylaştıran Ticket Compliments ailesi, erzak kolisi taşıma ve depolama gibi lojistik maliyetlerden tasarruf imkanı sunarak tek fatura ile operasyonel işlem kolaylığı da sağlıyor.

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