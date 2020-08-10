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Şırnak Sağlık-Sen’den İdil Kaymakamı Özsoy’a hayırlı olsun ziyareti

ŞIRNAK HABERLERİ  | 10.08.2020 17:25 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın ve beraberindekiler, İdil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Özsoy’u makamında ziyaret etti.

Şırnak Sağlık-Sen’den İdil Kaymakamı Özsoy’a hayırlı olsun ziyareti

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın ve beraberindekiler, İdil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Özsoy’u makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, sağlık personellerinin korona virüs ile mücadelede pozitif tanılı hastaların tedavisini sürdürürken olağan dışı koşullarda zor, boğucu bir görev üstlendiğini ve yoğun bir enfeksiyon riskiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Yalçın, "Sağlık çalışanları en çok bu virüsü kapıp sevdiklerine bulaştırmaktan korkuyor. Geleceğe yönelik korkuları var, hayatını kaybedersem arkamda kalanlar için gözü arkada kalmamaları adına şehitlik hakkı verilmesi de bu anlamda çok önemli. Onun dışında sağlık çalışanları ettikleri yemine bağlı kalarak, kendi hayatlarından korkmadan hayat kurtarmak için elinden gelenin fazlasını da yapıyor. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada yapmaya devam edeceklerdir" dedi.
İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

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