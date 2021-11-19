YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı yapıldı

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı yapıldı

19.11.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı yapıldı

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda yapılan uçak kazası tatbikatı başarıyla tamamlandı.

Kentte ilgili 10 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği, kaza kırıma uğrayan ve apronun yanındaki yeşil alana düşen uçakta yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Servis, polis, jandarma, JAK ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler kurtarma ve yangın söndürme çalışması yaparken bir yandan da yaralıların tahliyesi gerçekleştirildi.

Kurtarılan yaralılar tek tek kontrollü şekilde bölgeden alınarak güvenli bir alana taşındı. Triyaj alanındaki ilk müdahalenin ardından yaralıların ambulansla hastanelere sevki sağlandı.

Heyecanlı anlara sahne olan tatbikat, başarıyla tamamlandı.

Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, gazetecilere yaptığı açıklamada, acil durum tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Acil durum planları çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşları arasında iş birliğini artırmak amacıyla 2 yılda bir geniş katılımlı tatbikatlar düzenlendiğini dile getiren Benek, "Tatbikatın amacı, olası bir uçak kazasında en seri biçimde olaya müdahale edilerek, yangın söndürme ve kurtarma yapılmasıdır. Tatbikat, kamu kurum ve kuruluşların yardımıyla havalimanlarında meydana gelebilecek acil durumlara karşı hayat kurtarmak ve havalimanının uçuş faaliyetlerine hızla yeniden dönüşü için gerekli çalışmaların yapılması esasını taşıyor." diye konuştu.

Tatbikatı, İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy, havalimanı yöneticileri ve destek veren kurumların temsilcileri takip etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNERCamdaki Kız'da ortalık fena karışıyor! Babasını, kocasının yasak aşkıyla yakaladıCamdaki Kız'da ortalık fena karışıyor! Babasını, kocasının yasak aşkıyla yakaladı
Şırnak'ta "Kültür Şöleni ve Ses Yarışması" yarı finali yapıldıŞırnak'ta "Kültür Şöleni ve Ses Yarışması" yarı finali yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Şırnak

Şırnak Namaz Vakitleri 19 Kasım Cuma

İmsak
05:23
Sabah
06:47
Öğle
12:01
İkindi
14:41
Akşam
17:04
Yatsı
18:23

Şırnak Nöbetçi Eczaneler19 Kasım Cuma

Çınar Eczanesi
Sirnakmerkez
Malik Eczanesi
Cizre
Yaşam Eczanesi
Silopi
Tekçe Eczanesi
Idil
Fırat Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Foria Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bolu'da ara tatil kampı yapan 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bolu'da ara tatil kampı yapan 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tekirdağ'da trafik kazasında 14 askeri personel yaralandı

Tekirdağ'da trafik kazasında 14 askeri personel yaralandı

Mersin'de eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk yaşamını yitirdi

Mersin'de eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk yaşamını yitirdi

Adıyaman'da 22 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da 22 ev karantinaya alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.