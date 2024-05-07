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Şırnak Üniversitesi’nde TEKMER kuruluyor

İHA İHA
07.05.2024 11:32
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Şırnak Üniversitesi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteği ile Teknoloji Merkezi (TEKMER) kuruluyor.

Şırnak Üniversitesi’nde TEKMER kuruluyor

Bölgenin teknolojik gelişmelerine öncülük edecek ve birçok teknolojik girişim başlatacak ve destekleyecek olan merkezin Şırnak Üniversitesinde kurulması için gerekli ön hazırlıklar başladı. Mühendislik Fakültesinde TEKMER’in kurucu Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Gürbüz, TEKMER tanıtım ve ön talep toplantısında kuruluş süreci ve işleyişine dair sunum gerçekleştirdi.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, sunumun ardından yaptığı açıklamada “Böylesi bir bilim merkezinin üniversitemizde kuruluyor olması bizi bir hayli heyecanlandırıyor. TEKMER’in, ilimizin, bölgemizin ve Türkiye’nin teknoloji alanında gelişimine önemli katkı sunacak ve Şırnak Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve bölge insanımızın fikir ve projelerinin katma değeri yüksek ürünlere dönüşümünü hızlandıracak ve kolaylaştıracaktır” dedi.

Teknoloji Geliştirme Merkezinin kurucu müdürü Doç. Dr. Hüseyin Gürbüz ise yaptığı konuşmada “TEKMER olarak, yazılım, yapay zeka, petro-kimya, nano teknoloji, yenilenebilir enerji, havacılık, savunma, tıbbi cihaz, otomotiv, robotik, makina, kimya, malzeme, bilgi ve iletişim teknolojileri, dijitalleşme, tarım, hayvancılık temalarında odaklanmayı planlıyoruz. TEKMER, bölge girişimcileri için bir inovasyon ve iş birliği merkezi olarak işlev görecektir. TEKMER’in başvuru ve kurulma süreçlerinde katkı ve destek veren başta Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış olmak üzere KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Düzenlenen toplantıya Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Mühendislik Fakültesi Dekanı E. Mustafa Eyyüboğlu, TEKMER kurucu Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Gürbüz ve akademisyenler katıldı.

Şırnak Üniversitesi’nde TEKMER kuruluyor

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