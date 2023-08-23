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Şırnak Üniversitesi’nin kontenjanlarının yüzde 95’i doldu

23.08.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarından sonra Şırnak Üniversitesi’nin kontenjanlarının büyük bir bölümü öğrenciler tarafından tercih edilerek yüzde 95’lik doluluk oranına ulaştı.

Şırnak Üniversitesi’ne bin 423 yeni öğrencinin katıldığı sonuçlara göre inşaat fakültesi hariç, ilahiyat fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, ziraat, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, turizm ve otel işletmeciliği fakültesi, bilgisayar mühendisliği fakültesi, sağlık bilimleri fakültelerine tahsis edilen kontenjanların yüzde yüzü tercih edildi.
2023 YKS verilerine göre Şırnak Üniversitesi’nin ön lisans düzeyindeki bölümlerine tahsis edilen 1000 kontenjana 1006 öğrenci yerleşirken lisans düzeyindeki bölümlerine tahsis edilen 430 kontenjana ise 417 öğrenci yerleşti. Toplamda bin 430 kontenjana bin 417 adayın yerleştiği Şırnak Üniversitesi’nde doluluk oranı ise yüzde 95’in üzerine çıktı. Program doluluk oranlarının ek yerleştirmeler ve uluslararası öğrenci kayıtları sonrasında daha da yükselmesi bekleniyor. Mevcut durumda emsali üniversitelerin üzerinde bir doluluk oranına ulaşan Şırnak Üniversitesi, kendisinden çok daha önce açılmış devlet üniversitelerinin birçoğunun üstünde bir doluluk oranına ulaşmış oldu.

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Şırnak Üniversitesi’nin son yıllarda gerçekleştirdiği hamlelerin sonucunda kurulan fakülteler 2023 YKS maratonunda öğrenci adaylarından yoğun ilgi gördü. Şu anda 4 bin 59’u ön lisans ve lisans öğrencisi, bin 65’i yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak üzere 5 bin 124 öğrencisi bulunuyor. 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde YKS ile yerleşen öğrenciler, uluslararası öğrenciler, ek yerleştirmeler ve lisansüstü kayıtlarıyla birlikte yaklaşık bin 500 yeni öğrencinin kayıt yaptırması ile birlikte üniversitemizde toplam öğrenci sayısının 6 bin 500’ün üzerine çıkması bekleniyor.

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