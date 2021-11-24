YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Şırnak ve Batman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Şırnak ve Batman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24.11.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak ve Batman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

ŞIRNAK/BATMAN (AA) - Şırnak ve Batman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla program düzenlendi.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen programda, öğrenciler şiirler okudu, oratoryo gösterisi yapıldı, göreve yeni başlayan aday öğretmenler yemin etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan, programda, öğretmenlerin her gün hatırlanması gerektiğini, herkesin gönlünde müstesna bir yerleri olduğunu söyledi.

Devletin tüm kurum ve kuruluşlarının öğretmenlerin yanında ve destekçisi olduğunu ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu:

"Kentte 81 vilayetten öğretmenlerimiz var. Devleti ve milletiyle bir bütünüz. Geçmişte bölgemizde ilimizde çeşitli sıkıntılar olmuş olabilir ama onlar geride kaldı. Şimdi eğitim, sosyal, tarım ve alt yapı hizmetiyle şehrimiz geleceğe emin adımlarla ilerliyor."

Vali Pehlivan, Uludere Hilal Şeyhan İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu Dijital Tayfa grubu ile "Uzun ince bir yoldayım" parçasını seslendirdi.

Etkinlikte, kompozisyon ve şiir dalında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Programa, Belediye Başkan Vekili İhsan Gören, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve öğretmenler katıldı.

- Batman

Batman'da İl Kültür Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, programda, öğretmenlik mesleğinin önemine değindi.

"Öğretmenliği meslek olarak benimsemiş öğretmenlerimiz bilirler, öğretmenlik sadece öğretmenlere mahsus bir şey değil, hepimiz her ortamda bilgi aktarımının içindeyiz. Öğretmenlerimiz tabi bunu kendilerine bir meslek edinmişler ve bir hayat tarzı olarak yaşıyorlar." ifadelerini kullanan Şahin, öğretmenlerin bilgiyi, aklı ve sevgiyi harmanlaması gerektiğini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran da öğretmenliğin her şeyden önce bir ideal, gaye ve bir hizmet mesleği olduğunu anlattı.

Program, Öğretmenler Marşının okunması ve emekli olan öğretmenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelinini öldürüp suç aletini yok etmeye çalışmış! Nedenini duyan kahrolduGelinini öldürüp suç aletini yok etmeye çalışmış! Nedenini duyan kahroldu
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Şırnak'ta kritik eşiği atlatan Kovid-19 hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyorŞırnak'ta kritik eşiği atlatan Kovid-19 hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor
Anahtar Kelimeler:
Şırnak

Şırnak Namaz Vakitleri 24 Kasım Çarşamba

İmsak
05:27
Sabah
06:52
Öğle
12:02
İkindi
14:39
Akşam
17:02
Yatsı
18:21

Şırnak Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Çarşamba

Şehrinuh Eczanesi
Sirnakmerkez
Bahar Eczanesi
Cizre
Halk Eczanesi
Silopi
Demir Eczanesi
Idil
Uludere Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Foria Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Adanaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Adanaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Zonguldak'ta ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu

Zonguldak'ta ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu

Bakan Murat Kurum'dan "Yeşil Tribün" açıklaması:

Bakan Murat Kurum'dan "Yeşil Tribün" açıklaması:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.