Şırnaklı 20 bin öğrenci devletin servis ve ücretsiz yemek hizmetinden faydalanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde taşımalı eğitim dahilinde öğrencilere sunulan ücretsiz yemek uygulamasından, Şırnak’ta 20 bin 896 öğrenci yararlanıyor. Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 23 pansiyon mutfaklarda ve 6 Öğretmenevinde yapılan 4 çeşit yemek, her öğlen vakti okullara getiriliyor. Öğlen ücretsiz yemek yiyen öğrenciler, uygulamadan son derece mutlu olduklarını ifade etti.

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, kent genelinde taşımalı eğitim dahilinde 20 bin öğrenciye ücretsiz yemek verildiğini ifade ederek, "Milli Eğitim Bakanlığı ve Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 23 pansiyon ve 6 tane öğretmen evinde hijyenik ortamda, lokanta tadında yemek pişiriliyor. Şırnak genelinde 20 bin 896 öğrenci taşımalı eğitim yemeğinden ücretsiz faydalanıyor. Öğrencilerimiz ve velileri bu uygulamadan çok memnunlar. Bütün öğretmenevlerimizin döner sermayeleri var, bu döner sermayeleri kapsamında bütün taşımalı öğrencilerimize ücretsiz yemek dağıtıyoruz” dedi.

Şırnak Spor Lisesi Öğrencisi Esma Demir de, “Şırnak’a bağlı Geçitboyu köyünden geliyorum. Ders işledikten sonra okulumuzda öğlen yemeği veriyorlar. Çok memnunuz. Ev tadında ve çok güzel yemeklerdir. Hiçbir eksiğimiz yok, doymayanlar tekrar alabiliyorlar” diye konuştu.

Şırnak Spor Lisesi Öğrencisi Muhammed Nurgeçgel ise “Şırnak’ın Kızılsu Köyünden geliyorum. Yemeklerimiz çok güzel, çok beğeniyoruz, büyük bir hizmet. Sabah köyden servis ile geliyoruz, öğlen yemeğini de okulda ücretsiz veriyorlar. Emeği geçen her kese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Tetik, daha sonra Şırnak Spor Lisesi’ndeki taşımalı eğitim çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerle beraber yemek dağıtımına katılarak onların memnuniyetine ortak oldu.

