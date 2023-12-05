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Şırnaklı hasta ambulans helikopter ile Şanlıurfa’ya getirildi

05.12.2023 13:55 | Son Güncelleme:
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Şırnak’ın Silopi Devlet Hastanesinde tedavi gören 67 yaşındaki Asya Şengül, sağlık sorunları nedeniyle daha ileri tetkik ve tedavi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Şanlıurfa’ya sevk edildi.

Şırnaklı hasta ambulans helikopter ile Şanlıurfa’ya getirildi

Silopi Devlet Hastanesinde endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) karaciğer, safra kanalları ve pankreas kanalı gibi bölgelerdeki sorunları nedeniyle tedavi gören 67 yaşındaki Asya Şengül’ün, ambulans helikopterle tıbbi donanımlı hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Sağlık ekiplerince hastaneden alınan Şengül, ambulans helikopterle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki helikopter pistine getirildi. Burada Şengül’ü bekleyen sağlık ekipleri Helikopter Ambulans ile getirilen hastayı görevlilerden teslim alarak, kara ambulansıyla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine nakletti.

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