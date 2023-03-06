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Şırnak'ta bir köyün sakinleri trafik kazalarını protesto için yol kapatma eylemi yaptı

06.03.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta otomobilin çarpması sonucu 6 yaşındaki çocuğun ağır yaralandığı trafik kazasının ardından Toptepe köyünde bir grup vatandaş, aynı yerde sürekli kaza olduğu gerekçesiyle yolu trafiğe kapattı.

Şırnak'ta bir köyün sakinleri trafik kazalarını protesto için yol kapatma eylemi yaptı

Şırnak-Cizre kara yolunun 15. kilometresindeki Toptepe köyü mevkisinde dün bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Pelin Kabak'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Kabak, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kabak, buradaki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Protesto için kazanın yaşandığı bölgeye gelen köy sakinleri, kazaların sürekli bu noktada gerçekleştiğini gerekçe gösterip, çöp konteynerleri ve araç lastikleriyle barikat oluşturarak yolu kısa süreliğine ulaşıma kapattı.

Toptepe Köyü Muhtarı Mustafa Güngen, gazetecilere, bu yolda son 3 yılda 5 ölümlü trafik kazasının meydana geldiğini belirterek, yetkililerden bir an önce yaya ve hayvanların can güvenliği için önlem alınmasını istediklerini söyledi.

Sürücülerin hız yaptığını ileri süren Güngen, alt geçit yapılması talebinde bulundu.

Kazada yaralanan Pelin Kabak'ın amcası Kerem Kabak da bu yolda meydana gelen trafik kazaları nedeniyle her yıl insanların yaşamını yitirdiğini, hayvanların telef olduğunu ifade ederek, "Bir an önce buraya alt geçit, üstgeçit ne gerekiyorsa yapılmasını, sürücülerin de dikkatli olmasını istiyoruz." dedi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerinin görüşmesi sonucu vatandaşlar bölgeden uzaklaştı, yol yeniden ulaşıma açıldı.

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trafik kazası Şırnak

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