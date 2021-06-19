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Sırplar duyurdu: Zeljko Obradovic, Partizan'da!

19.06.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sırbistan'dan Kurir gazetesi, Zeljko Obradovic'in önümüzdeki 3 yıl boyunca Partizan'ın yeni başantrenörü olacağını açıkladı.

Sırplar duyurdu: Zeljko Obradovic, Partizan'da!

Avrupa basketbolunun efsane koçlarından Zeljko Obradovic, Sırbistan'dan Kurir gazetesinin haberine göre 3 yıl boyunca Partizan'ın başantrenörü oldu.

Haberin detayında; Zeljko Obradovic'in basketbol oynadığı ve ilk başantrenörlük yaptığı Partizan ile tekrar basketbola geri döndüğü belirtildi. Zeljko Obradovic'in çok geniş bir bütçeyle çalışmayacağı da kaydedildi.

Partizan Başkanı Ostoja Mijailovic ve Sportif Direktör Zoran Savic'in Partizan'ı Obradovic ile birlikte eski ihtişamlı günlerine geri döndürmek için büyük bir operayon başlatacağı da belirtildi.

Kurir Sport'tan Predrag Gajic'in imzaladığı habere göre; Obradovic ile el sıkışıldı ve önümüzdeki günlerde sadece sözleşmeyi imzalayarak formaliteyi tamamlayacak.

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Fenerbahçe Beko
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