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Sırtından vurup ölümüne sebep olmuştu, kıskıvrak yakalandı

İHA İHA
25.01.2024 08:28 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Karabağlar ilçesinde sırtından tabancayla vurulup daha sonra kaçtığı otomobiliyle kaza yapıp hastanede yaşamını yitiren Recep Baysener’in cinayet şüphelisi, Urla ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

Sırtından vurup ölümüne sebep olmuştu, kıskıvrak yakalandı

Dün akşam saat 17.30 sıralarında, Karabağlar ilçesi Vatan Mahallesi Polat Caddesi’nde meydana gelen olayda, B.A. (24) tarafından sırtından tabancayla vurulduğu öğrenilen Recep Baysener (31), otomobiliyle kaçtığı esnada kaza yapmıştı. Kontrolden çıkarak ters dönen aracın içerisinde bulunan Baysener, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Ayrıca meydana gelen kaza, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

ŞÜPHELİ URLA’DA BULUNDU

Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli B.A.’yı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin Urla’da bir arkadaşının evinde saklandığı anlaşıldı. Eve düzenlenen operasyonda suç aletiyle birlikte yakalanan B.A. gözaltına alınırken, iddiaya göre ikili arasında alacak meselesinden kaynaklı husumet olduğu öne sürüldü. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Sırtından vurup ölümüne sebep olmuştu, kıskıvrak yakalandı

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