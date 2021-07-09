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Şişli'de çöp kamyonunun altında kalan elektrikli scooter sürücüsü öldü

09.07.2021 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de çöp kamyonunun altında kalan elektrikli scooter sürücüsü öldü

İSTANBUL (AA) - Şişli'de çöp kamyonunun altında kalan elektrikli scooter sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Harbiye Mahallesi Halaskargazi Caddesi'nde elektrikli scooter süren Adem D, trafikte taksi ve çöp kamyonu arasına sıkıştı. Bu sırada dengesini kaybederek yere düşen Adem D'nin üzerinden çöp kamyonu geçti.

Kazayı fark eden kamyon sürücüsü durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Adem D, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çöp kamyonu sürücüsü gözaltına alınırken hayatını kaybeden Adem D'nin işitme engelli olduğu iddia edildi.

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trafik kazası İstanbul Şişli

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