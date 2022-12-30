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Şişli'de trafikte yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

30.12.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de trafikte yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, bir şüpheli tutuklandı.

Gülbahar Mahallesi Gülbahar Caddesi'nde motosiklet sürücü, seyir halindeyken kapısı açılan hafif ticari araca çarptı.

Kaza sonrası kavgaya dönüşen olayda, hafif ticari araçtaki şüphelinin silahla ateş açması sonucu motosiklet sürücüsü ile yoldan geçen bir kadın bacaklarından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası yakalanan araçtaki 3 şüpheliden biri, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kimlikleri belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Şişli silahlı kavga

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