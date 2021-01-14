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Sivas beyaz gelinliğini giydi

14.01.2021 09:35 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Sivas’ta dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu.
Sivas’ta aylardır beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Yoğun bir şekilde yağan kar kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken bir yandan da belediye ekipleri çalışmalarına başladı. Kaldırımlarda ve yollarda bulunan karlar temizlenerek tuzlama işlemi yapıldı. Sabah saatlerinde ise gözlerini bembeyaz bir güne açan Sivas halkı kendilerini dışarı attı. Aylardır beklediği karı gören vatandaşlar kar topu oynayarak karın tadını çıkardı. Beyaz gelinliğini giyen Sivas’ın tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Öte yandan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam etti.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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